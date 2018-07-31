Finike de toplu taşıma araçlarını daha güvenli hale getirmek için kameralı sisteme geçildi. GPS sistemi ile desteklenen araç takip sistemi sayesinde yolculuk esnasında her şey merkezden denetlenebilecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), uygulamaları ile toplu taşıma araçlarını daha güvenli hale getiriyor. Toplu taşıma hizmet kalitesini ve ulaşım güvenliğini artırmak adına Finike’de toplu taşıma araçlarına kamera takıldı. Finike merkez ve mahallerinde sefer yapan 45 minibüs kameralı sistem ile 7 gün 24 saat denetleniyor. Tüm toplu taşıma araçlarının kamera ile takibinin yapılabilmesi hedeflenen uygulamada, istenmeyen davranışlar sergileyerek vatandaşın mağduriyetine neden olan taşımacılara müdahale edilerek, cezai işlem uygulanacak.İHA