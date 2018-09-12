- Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın Finike etabının birincisi Asiye Akkaya oldu.Kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak, günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla üç yıl önce başlatılan Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 2018 etabı Finike ilçesi ile devam etti. Finike Ziraat Odası’nda yapılan yarışmada 8 kadın çiftçi kıyasıya mücadele etti. Yarışmada Finike birincisi Asiye Akkaya, ikincisi Düriye Şimşek, üçüncü ise Derya Sarıkaya oldu.Yarışmada birinciye 2 bin, ikinciye 1200 ve üçüncüye 800 TL ödül verildi. Yarışmacıların ödülleri Finike İlçe Tarım Müdürü Hasan Ali Gültekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Bülent Yüksel ve Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu tarafından takdim edildi. Yarışmanın İl Finali 20 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.İHA