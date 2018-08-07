- Antalya’da bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’ndeki evine pencere demirinin kırıldığını belirleyen S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Polis evde yaptığı incelemede laptop, 300 dolar, 550 euro ve kumbaradaki bozuk paraların alındığını belirledi. Ekipler görgü tanığı ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 6 suç kaydından kaydı bulunan A.Ö. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA