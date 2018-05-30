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DTO Antalya'nın 3. Olağan Meclis Toplantısı

DTO Antalya'nın 3. Olağan Meclis Toplantısı
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Isparta Düğün Salonları

  - DTO Antalya'nın 3. Olağan Meclis Toplantısı   
 
 Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesinin 3. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.   
 DTO Antalya Şubesinin 3. Olağan Meclis Toplantısında, Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, Şube Başkanı Ahmet Çetin, meclis üyelerine oda faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Çetin, denizcilerin sorunlarına çare olmak adına DTO olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. 
 Her türlü sorunun takipçisi olacaklarını belirten Ahmet Çetin, kısa süre içinde birçok küçük sorunun giderildiğini ve Demre'nin Kekova Üçağız bölgesinde yüzer iskelenin hizmete açıldığını ifade etti. 
 
  Komisyonlar belirlendi 
 Toplantıda, 2018-2022 yılları arasında görev yapacak olan ihtisas komisyonları ve çalışma esasları hakkında bilgi verildi. 2018 yılı mart ve nisan ayı Gelir Giderlerinin Hesapları İnceleme Komisyon Başkanı tarafından sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Aylin Kalıntaş, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram da katılırken, denizcilerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunlar ile yeni uygulamalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirildi. 
 
 "Su parkurları hazır" 
 Aylin Kalıntaş, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak su altı ve su üstü sporlarına belge düzenliyoruz. Başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere çok destek alıyoruz. Hem Liman Başkanlığı hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı teknik konularda her zaman yanımızda oldu. Bu sene her sene olduğu gibi parkurlarımızı ilan ettik. Yaklaşık 390’a yakın su üstü, su altı parkurumuz var. Parkur ilanından sonra kuralları belirledik. Bu sene kurullarımız topladık ve Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımın katkısı ile son haline getirdik. İnşallah kazasız belasız güzel bir sezon olur” dedi. 
 
 Bayram: “Bu yıl denizcilerimizin çok daha dikkat etmeleri gerekiyor” 
 Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram ise 7/24 denizcilerin yanında olduklarını belirterek, “Liman Başkanlığımızı arayabilir her türlü sorun ve öneride bizlerden gereken bilgiyi alabilirsiniz. Yeni bir turizm sezonuna daha girmiş durumdayız. Bu yıl denizcilerimizin çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yaptığımız incelemelerde maalesef bazı denizcilerimizin kurallara uymadıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde 15 tekneye kurallara uymadıkları gerekçesiyle tutanaklar tutuldu. Bazı bölgelerde kapasite yüksekliği nedeniyle tutanaklar tutuldu. Bu konularda özellikle ticari tekne sahipleri su sporları yapan tekneci arkadaşlar ile bir toplantı yapmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi. 
 Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver de konuşmasında, odalarının Türkiye’de sektörün en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı. 
 
 Füsun Aldırmazoğlu’na plaket 
 Toplantı sonrasında 25 yıldır denizcilik sektöründe yer alan aralıksız SETUR Antalya Marina’da hizmet ederek emekli olan Füsun Aldırmazoğlu’na Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kaçmaz tarafından bir plaket takdim edildi. 
 
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İHA
                           
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