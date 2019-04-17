Hatay'daHatay'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentin ilçelerinden Antakya, Defne ile Samandağ'da sağanak ve dolu etkili oldu.Antakya'da yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Sağanak dolayısıyla Defne'nin Döver Mahallesi'ndeki taziye salonunun istinat duvarı yıkıldı. Çöken duvarın altındaki otomobilde maddi hasar oluştu.Samandağ'da da tarım alanları ve meyve bahçeleri su altında kaldı.Kent genelinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.HATAY (AA) -