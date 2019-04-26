​"Doğru yazılım kur riskinden korur"

Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin, bu sene 18'incisi düzenlenen Univera Teknoloji Günü'nde (UTG), etkinliğe ve Univera'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

​"Doğru yazılım kur riskinden korur"
TÜRKİYE
G.Tarihi: 26.04.2019 11:15
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"Doğru yazılım kur riskinden korur" 
- Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin: 
- "Özellikle kur dalgalanmasının bu derece olduğu bir ortamda doğru yazılım sizin için büyük rekabet avantajı yaratabilir. Doğru yazılım kur risklerinden korur" 
- "Bir tarlanın ne zaman ne kadar suyla sulanması gerektiğinden, hangi ilaçların kullanılması gerektiğine kadar pek çok şeyi yazılımlarla kontrol edebiliyoruz" 
- Univera Müşteri Hizmetleri Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Özge Akbaba: 
- "Geliştirdiğimiz çözümlerle müşterilerimize en az yüzde 15 verimlilik artışı sağladığımızı söyleyebilirim" 

Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin, işletmeler için tamamını yerli kaynaklarla geliştirdikleri tedarik, üretim, depolama, satış ve lojistik süreçlerine dair çözümlerle pek çok sektörde verimlilik artışı sağladığını belirterek, "Özellikle kur dalgalanmasının bu derece olduğu bir ortamda, doğru yazılım sizin için büyük rekabet avantajı yaratabilir. Doğru yazılım kur risklerinden korur." dedi.
Ersin, bu sene 18'incisi düzenlenen Univera Teknoloji Günü'nde (UTG), etkinliğe ve Univera'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Bu yıl, "Entegre ekosistemler ve sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirdikleri Univera Teknoloji Günü'nde yüzlerce sektör profesyonelini ağırladıklarını anlatan Ersin, bu yıl organizasyonda dijital dönüşüm ve inovasyon konusuna odaklandıklarını söyledi.
Geliştirdikleri yerli yazılımlarla Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını anlatan Ersin, şöyle konuştu:
"Biz aynı zamanda bir yazılım Ar-Ge merkeziyiz. Tamamen Türkiye’de kendi ürettiğimiz bir yazılım platformu üzerinde satış otomasyonu, lojistik ve servis yazılımları üretiyoruz. Geçen yılı 140 milyon liranın üzerinde bir ciroyla tamamladık. Bu yazılımları biz Türkiye’de kendi imkanlarımızla geliştirerek her yıl 25-30 milyon dolarlık bir rakamın ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Yerli yazılımlar üretmemiz nedeniyle ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlıyoruz." 
- "Doğru yazılım büyük rekabet avantajı yaratabilir" 
 
Ersin, 1992 yılından bu yana yerli teknoloji çözümleri ürettiklerini, İzmir’de 20 metrekarelik bir ofiste temellerini attıkları Univera’nın bugün 160 kişiye istihdam sağlayan ve 26 ülkeye ihracat yapan bir Türk yazılım şirketine dönüştüğünü belirterek, Türk yazılım ekosisteminin gelişimine destek sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.
Ürettikleri satış otomasyon ve servis yazılımları ile firmalara verimlilik artışı sağladıklarını belirten Ersin, şirket olarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini aktardı. Ersin şöyle konuştu:
"Biz tamamen verimliliğe odaklanmış bir şirketiz. Sahadaki satışları artırıyoruz, şirketlerin lojistik hareketlerini izliyoruz. Bir yandan satış sonrası servis ağlarını kontrol ediyoruz. Bizim şirketlere en büyük vaadimiz şu: "Yazılımımızın sağlayacağı verimlilik artışıyla eskiden 10 liraya ürettiğiniz bir malı, birkaç yıl sonra 8 liraya, ondan sonra belki 7 liraya, 6,5 liraya üretebileceksiniz. Özellikle kur dalgalanmasının bu derece olduğu bir ortamda doğru yazılım sizin için büyük rekabet avantajı yaratabilir. Doğru yazılım kur risklerinden korur diyebiliriz." 

- "Tarladan tüketiciye kadar bütün süreçleri izleyebiliyoruz"
 
Ersin, Univera’nın cirosunun yüzde 12’sini ihracattan elde ettiğini ifade ederek, bu rakamı yüzde 45 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
İzmir merkezli bir firma olmaları nedeniyle birçok sektörün yanı sıra tarım ekonomisine yönelik yazılımlar geliştirdiklerini anlatan Ersin, "Uçtan uca, tarladan tüketiciye kadarki bütün süreçleri izleyebiliyoruz ürettiğimiz çözümlerle. Diyelim ki bir tüketici problemi oldu, geriye dönüp hangi tarladan üretildiğini bulmak mümkün. Hangi mahsuldendi, tarım ilacı kullanıldı mı kullanılmadı mı?  Bunların hepsine bakmak bizim geliştirdiğimiz yazılımla mümkün." dedi. 
Tarım konusunda uçtan uca yazılımlar geliştirdiklerini anlatan Ersin, "Bizde şu anda nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi uygulamada. Bir tarlanın ne zaman ne kadar suyla sulanması gerektiğinden, hangi ilaçların kullanılması gerektiğine kadar pek çok şeyi yazılımlarla kontrol edebiliyoruz. Ancak bu sizin otomasyona yatırım yapmanızla ilgili." bilgilerini verdi. 
- League of Legends Türk yazılımıyla saha araştırması yapıyor 
 
ABD’li Riot Games’in League of Legends oyununun Türkiye’deki saha araştırmaları konusunda kendileriyle çalıştığını aktaran Ersin, "Yazılım üreten bir şirket saha araştırması konusunda bizim yazılımlarımızı tercih ediyor. Oyunun daha çok nerelerde oynandığı, oyunun hangi internet kafelerde oynandığı ve oyunseverlerin oyundan beklentileri gibi verileri bizim Quest yazılımımız aracılığımızla topluyor." bilgisini verdi. 
- "Dünyanın en iyi yazılımı" seçildi 
 
Cüneyt Ersin, faaliyet alanlarının en büyük sektörel otoritesi olan The Promotion Optimization Institute’nin (POI) Univera’yı mobil kategoride dünyanın en iyi yazılımı seçtiğini de sözlerine ekledi. Ersin, Logistic Tech Europe dergisinin de Univera yazılımını dünyanın en iyi 10 lojistik teknolojileri uygulaması arasında gösterdiğini kaydetti. 
- "Her firmanın odaklandığı şey verimlilik" 
 
Univera Müşteri Hizmetleri Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Özge Akbaba da tedarik zincirinde uçtan uca çözüm sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirterek, müşterinin taleplerini çok iyi bilmelerinin kendileri için saha avantajı sağladığını söyledi. 
Müşterilerinin teknoloji çözümlerini ideal şekilde kullanmayı istediğini anlatan Akbaba, şunları kaydetti: 
"Geliştirdiğimiz çözümlerle müşterilerimize en az yüzde 15 verimlilik artışı sağladığımızı söyleyebilirim üretim alanında. Lojistik ve depo alanında da bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla her firmanın odaklandığı şey verimlilik. Biz de sistemlerimizde aslında bu verimliliği sağlamaya çalışıyoruz.” 
Univera Teknoloji Günü, sektöründe lider birçok firmaya ait başarı hikayeleri ve dijital dönüşüm yolculuklarına sahne oldu. Etkinliğin bu yılki özel konuşmacısı CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen, yeni ekonomide entegre ekosistemler ve sürdürülebilirilik konusunda bir sunum yaptı. 
Seymen, ekonominin temel dinamiklerinin artık yüksek teknolojiyle yönetildiğine dikkati çekerek Türkiye'nin gelecekte kalkınabilmesi için her alanda yetenekli çocukların keşfedilmesi gerektiğini, öğrencilerin kodlama, algoritma ve yapay zeka eğitimi alması gerektiğini söyledi. 
















İSTANBUL (AA) - 
 
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