Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türk milleti tehdide boyun eğmez"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türk milleti tehdide boyun eğmez"
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.08.2018 21:03
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Isparta Düğün Salonları
  - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türk milleti tehdide boyun eğmez" 
  - "Dayatmayla, tehdit diliyle sorunlar çözülmez" 
 
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde ABD ile yaşananlara ilişkin Türk milletinin tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek, “Kimse Türkiye’den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz” dedi.  
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısında konuştu. “Herkes kendi vatandaşından dolayı başka ülkeyle kavga etmeye çalışırsa o zaman bizim bazı ülkelere savaş açmamız lazım” diyen Bakan Çavuşoğlu, bu anlayışları değiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye’de de farklı ülkelerin vatandaşlarının suça karıştığını ifade eden Çavuşoğlu,  
“Öyle veya böyle bazıları da ajan. Hele ki gazetecileri ajan olarak gönderiyorlar. Yakalandığı zaman da gazetecileri içeriye atıldı diye baskı yaparak kurtarmaya çalışıyorlar. Sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi, annesinden yeni doğan bebek gibi tertemiz suçsuz. Ama hukuk vardır, yasa vardır" dedi.  
  Türkiye içinde de dünyada en çok zorlandıkları mantalite davranışını değiştirmek olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef ülkemizde de direniyor alışkanlıklar. Kanun olmasına rağmen bizden çok önde gidiyor. Ama bakıyoruz aynı şeyleri uluslararası örgütlerde de görüyoruz. Benim bakanlığım bana göre dünyadaki en iyi bakanlık. Ama kendi bakanlığımızda da 40 yıldır devam eden alışkanlıklar var. Anlattığım zaman arkadaşlara biz bunu düşünemedik diyorlar" diye konuştu. 
 
  "Türk milleti tehdide boyun eğer mi?" 
  ABD ile ilişkilerde kötü bir süreç yaşadıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:  
  "Esasen daha önce de ilişkilerimizin kopmaya geldiği süreç vardı. Amerika’nın FETÖ’ye sahip çıkması, Amerika’da yaşaması. Benim düşmanıma silah veriyor.  Ama sonra daha önceki Dışişleri Bakanının gelmesi ve kendisi değiştikten sonra  yeni gelen ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile sürdürdüğümüz süreç ve yol haritası konsolosluk işleriyle götürecek bir çalışma grubu, bir de PKK'ya yönelik Irak'ta atabileceğimiz adımların yol haritası. Demek ki sorunlar çözülebiliyor ama bu FETÖ’den vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Zaten çalışma grubunun da amacı bu. Şimdi ise Rahip Andrew Brunson için ‘Yok bizim vatandaşımız suçsuz’, biz rahip Andrew Brunson’un ABD Büyükelçiliğinden konsolosluk erişimi için yardım istedikleri güne kadar böyle bir kişinin tutuklandığını da bilmiyorduk. Bazı kişiler suç duyurusunda bulunduğu için başlayan bir süreç. Bizim kişiden ne çıkarımız olacak.  Şimdi son zamanlarda atılan adımlar. Kimse Türkiye’den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Var olan sorunlar var, biz bunları gündeme getiriyoruz. Bu konularda iki müttefik olarak sorunların üstesinden gelmeye var mısınız, o zaman oturalım sorunlarımızı nasıl çözeceğiz, biraz önce söylediğim çalışma gruplarını nasıl işleteceğiz. Bu şekilde çözebiliriz. Dayatmayla olmaz. Tehdit diliyle nereye varacaksın. Türk milleti tehdide boyun eğer mi?” 
 
  “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır” 
  Bakan Çavuşoğlu, tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığını belirterek, "Sonuçta şimdi ne oldu. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Veya yaptırım ne oldu, şimdi karşı yaptırım. Fakat Singapur’daki görüşmemiz son derece yapıcı geçti.  Açıklamalarımıza yansıdı, işte böyle olması gerekir. Ortada sorunlar var, sorunları kimse inkar edemez. Şu sebepten, bu sebepten, var mı sorun, var. Bunları çözmek istiyor musunuz, çözelim. Nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım. Veya nasıl çözeceğimiz konusunda bir yol haritası belirleriz, mutabakat sağlarız. Diplomasi işler, sorunları çözeriz, sonra işimize bakarız” dedi.  
  “Bugün dünyanın da pozitif gündeme ihtiyacı var” diyen Çavuşoğlu, “Bölgemizin de ihtiyacı var. Bana göre en çok Amerika’nın kendisinin pozitif gündeme ihtiyacı var. Bu anlayışla bu sorunları da çözeriz. Dayatmayla, tehdit diliyle değil, uzlaşmayla, diplomasiyle müzakereyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu 
 
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İHA
                                         
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