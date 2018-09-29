-Antalya’nın Kaş ilçesinde başlayan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ( TSSF) 2. Kaş Başka Açık Su Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda milli sporcu Derya Can, sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde 82 metreye dalarak Türkiye rekoru kırdıTSSF tarafından Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında düzenlenen etkinliğe 14 ülkeden 38 sporcu katıldığı bildirildi. Yarışmada, milli dalgıç Derya Can sabit ağırlıklı mono palet kategorisinde 82 metreye dalarak, 80 metre kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.Aynı kategoride 107 metreye dalan İtalyan sporcu Alessia Zecchini ise dünya rekoru kırdı.İHA