Denizkurdu-2019 Tatbikatı

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen tatbikatın Doğu Akdeniz bölümünde senaryo gereği, şiddetli deprem meydana gelen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesinden yardım ve arama kurtarma ekibi gönderildi



Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 devam ediyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın sevk ve idare ettiği, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca yönetilen Denizkurdu-2019 tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde, şiddetli deprem sonrası bir ülkeye arama ve kurtarma ekibinin sevk edilmesi eğitimi gerçekleştirildi.



Senaryo gereği, şiddetli deprem meydana gelen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesince yardım gönderilmesi ve arama kurtarma faaliyetlerine destek olunması kararı alındı.



Tüm ulaşım ve iletişim altyapısı depremden olumsuz etkilenen "Haki" ülkesine, "Mavi" ülkesinden gönderilmek istenen personel ve malzemenin kara yoluyla ulaşması mümkün olmamasından dolayı yardımların deniz yoluyla yapılmasına karar verildi. Bu amaçla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından TCG İskenderun Gemisi görevlendirildi.



Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve 112 Acil Servis, Türk Kızılayına ait mobil mutfak ve ikram tırı, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, Mersin Limanında bulunan TCG İskenderun Gemisi'ne transfer edildi.



Ana görev fonksiyonu lojistik nakliyat ve destek olan TCG İskenderun Gemisi, daha sonra limandan ayrıldı.



Tatbikatın diğer safhasında, Mersin Limanından ayrılan gemi Hatay'daki İskenderun Limanına gidecek, araç ve personel gemiden tahliye edilecek. Senaryo gereği enkaz altında kalanlar için arama kurtarma ve enkaz kaldırma tatbikatı gerçekleştirilecek.



MERSİN (AA) -