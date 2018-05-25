CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, yeni milletvekili listesiyle seçimlerde Antalya'da birinci parti olacaklarını ileri sürdü.İl Başkanı Ahmet Kumbul, iki mevcut milletvekilinin yerini koruduğu yeni listeyi yorumladı. Ön seçim için yapmak için zamanlarının olmadığını belirten Kumbul, Genel Merkez’in merkez yoklama kararı aldığını aktardı.İl ve ilçe örgütlerinin görüşlerinin bir eğilim yoklaması istendiğini dile getiren Kumbul, "İlçe örgütlerinden bir liste oluşturmalarını istedik. İl yönetimimizde aynısı yaptı. İl ve ilçe yönetiminin belirlediği isimlerle iki ayrı liste yaptık. Bunları Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan’a götürdük. İki liste değerlendirildi. Müracaat eden 78 aday adayı ile birebir görüşüldü. Bir rapor hazırlandı. Aday adaylarımızın hangisisin liyakatının yüksek olduğu, hangisinin temsil yeteneğinin daha güçlü olduğuyla ilgili bir rapor hazırlandı. İl,ilçe yönetimi Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl’ün hazırladığı raporlar sonucunda, beşli komisyonla genel başkanımızın ve örgütlenmeden sorumlu genel başlan yardımcımızla liste şekillendi” diye konuştu.Listede doğu ve batıdan da kadın adayların temsil edildiğini gördüklerinin altını çizen Kumbul, “Muharrem İnce’nin adaylığı ve oluşan yeni listeyle beraber, birinci parti olacağımıza inanıyorum. O, 8 milletvekili gönderdiğimiz dönemden beri birinci parti olamadık. Bu seçimlerde birinci parti olarak başarıya imza atacağız. Cumhurbaşkanımıza büyük bir oy çıkarmayı hedefliyoruz. Antalya’da bu kenetlenme, bu birliktelik başarıyı getirecek. Listelerle ilgili ufak tefek tepkiler olabilir. Burada kimin milletvekili olduğu değil, fazla milletvekili çıkarmaktır.”2015 ön seçiminde Deniz Baykal’dan bile daha fazla olay alarak birinci sıradan adaylıkla milletvekili seçilen Niyazi Nefi Kara’nın aday gösterilmemesini ise Kumbul şöyle değerlendirdi: “İl görüşleri, ilçe görüşleri soruldu. Mevcut milletvekillerin durumunu Genel Başkanımız kendi değerlendirdi. Bununla ilgili bizim herhangi bir bilgimiz yok. Genel Başkanımız meclisteki ve 4 yıldaki durumları inceleyerek bu kararı almıştır.”CHP'nin Antalya'daki milletvekili şu isimlerden oluştu: "Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, Figen Albuga Çalıkuşu, Sevgi Doğan, Nazmi Gündüz, Şengül Yeşildal, Nusret Bayar, Vahap Tuncer, Kemal Bilal Öner, Ali Takavut, Sibel Gezen, Özlem Şahin ve İsmail Hakkı Gül."İHA