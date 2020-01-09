Burdur’da turizmin gelişmesi ve yaygınlaşması için bütün alanlarda çalışıyoruz. Hediyelik eşya üretimine yönelik İşkur’un da destek verdiği merkez ve ilçelerimizdeki halk eğitim kurslarımızın ilk dönem sonu sergisini açtık. Bütün Burdur Turizme Hazırlanıyor...
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