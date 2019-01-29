BENZİN MOTORİNDEN UCUZ OLACAK

SADECE İKİ İLDE PAHALI OLACAK

İSTANBUL'DA MOTORİN 6,05, BENZİN 6,03

İKİ KURUŞLUK FARK!

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirim yapılacak. İndirim sonrasında benzinin motorinden ucuz olma durumu yeniden ortaya çıkacak. Geçtiğimiz indirim döneminde iki ilde motorin benzinden ucuz olurken bu sefer ise iki il hariç neredeyse tüm illerde benzin motorinden daha ucuza satılacak.Dolar kurundaki aşağı yönlü hareketin petrol fiyatlarına yansıması ile benzinde beklenen indirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak. Benzin fiyatlarına yapılacak indirimin oranı ise 17 kuruş olacak.Benzin litresi İstanbul'da 6.15 ile 6.20 TL arasında satılıyor. 17 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatının en az 6.03 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.Benzindeki indirim sonrası yine bir ilk yaşanmış olacak. Son olarak Kasım ayında peş peşe yaşanan düşüşler sonrası iki ilde oluşan benzinin motorinden ucuz olması durumu bu kez tam tersi bir tablo ile ortaya çıktı.17 Kuruşluk indirimin ardından iki il hariç tüm illerde benzin motorinden daha ucuz olacak.yenisafak.com'un Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgilere göre benzin fiyatları sadece Trabzon ve Ankara'da motorinden pahalı olacak.Benzinin litre fiyatı indirim sonrası İstanbul'da güncel fiyatı 6.05 TL'den, İzmir'de 6,09'dan, Antalya'da ise 6,23 TL'den satılan motorinin litre fiyatından daha ucuza satılmış olacak.Motorinin benzinden daha pahalı satılacağı iki il olan Ankara'da benzinin litre fiyatı 6 lira 27 kuruştan, Trabzon'da ise 6 lira 32 kuruştan satılıyor. Motorinin pompa fiyatı ise Ankara'da 6 lira 9 kuruş, Trabzon'da ise 6 lira 15 kuruştan yansıtılıyor.17 kuruşluk indirimle benzin Ankara'da 6,11'e, Trabzon'da 6,15'e geriliyor.KAYNAK: YENİ ŞAFAK