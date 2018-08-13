- Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Konya’ya atanan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne (AGC) veda ziyaretinde bulundu.Tayininin çıkmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına veda ziyaretlerini sürdüren Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde Başkan Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Antalya'da bulunduğu süre içinde basın mensuplarıyla karşılıklı anlayış ve disiplin içinde yaptıkları çalışmalar sebebiyle AGC Başkanı Mevlüt Yeni'ye teşekkür eden Başsavcı Solmaz, devlette devamlılığın esas olduğunu, bundan sonra da aynı heyecan ve özveriyle görevine Konya'da devam edeceğini söyledi.Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt yeni ise özellikle polis ve adliye muhabirlerinin çalışmaları konusunda verdiği destekten dolayı Başsavcı Solmaz'a teşekkür etti. Adliyelerin kişi hak ve özgürlüklerinin ön plana çıktığı noktalar olduğunu hatırlatan Mevlüt Yeni " Hem gazeteciler ham adalet sağlayıcıların karşılıklı anlayış çerçevesinde birlikte yaptığı çalışmalar kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından büyük önem arz eder. Biz gazeteciler olarak bu konuda elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Bu çalışmalar sırasında adliye içinde ve dışında bugüne kadar basın mensuplarından fazla şikayet gelmemiş olması bunu başarmış olduğumuz anlamına geliyor.Bu konuda desteğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.Görüşmenin sonunda AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Başsavcı Solmaz'a cemiyet flaması hediye etti ve yeni görev yeri Konya'da başarılar diledi.İHA