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Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'

Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'
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Bakan müjdeyi verdi! 'Onları da kadroya alacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, kamuda ve belediyelerde çalışan eski hükümlülerle ilgili de çalışma yapıldığını açıklayarak ‘Terör ve çocuk istismarına bulaşmamız eski hükümlü kardeşlerimizi de kadroya alacağız” dedi.

Malatya’da bazı programlara katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadroya geçişi yapılan taşeron işçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, “Yıllardır bekliyordunuz kadroyu. İşçi kardeşlerimizin sıkıntılarını, kaygılarını bilen bir kardeşinize Rabbim vesile etti. Ama bu işin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır’ şeklinde konuştu.

Taşerona kadro verilmesinin devrim niteliğinde olduğunun altını çizen Bakan Sarıeroğlu, “Bu işi gölgelemek için hayata geçirdiğimiz ilk andan itibaren fikir birliği yaptılar, ama işçi kardeşlerimiz 15 yıldır samimiyetimizi, ortaya koyduğumuz çalışmaları biliyor. Bu konu yıllardır dile getirilen temel bir konuydu, bizim yapmış olduğumuzun şaşkınlığı içinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Nasıl bu işi gölgeleriz diye büyük bir çaba içerisine girdiler, bunu da beceremediler” ifadelerine yer verdi.

 

Bakan Sarıeroğlu, taşeronların kadroya geçişleri ile ilgili yapılan sınavlarda konu dışında soru sorulduğu iddiasını da değerlendirerek, “Bugün bazı medya kuruluşlarında değişik soru sorulduğu yer aldı. Buradan sınav komisyonundaki arkadaşlara sesleniyorum. Biz çok temiz bir iş yaptık, önemli bir iş yaptık. Bu işi gölgeleyecek hiçbir iş içerisinde olmayın, aynı titizliği sizden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili sorular sorulacak. Eğer başka soru soruluyorsa buradan teşeron işçi kardeşlerime söylüyorum. İtiraz etsinler bize onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da talimatı var” şeklinde konuştu. Bakan Sarıeroğlu, bu konuda aykırı davrananlar hakkında ise gerekenin yapılacağını söyledi.

Eski hükümlülerin kadroya geçişleri ile ilgili de var olan sıkıntıları ifade eden Sarıeroğlu, “Buradan ilk defa açıklıyorum. Taşeron işçilerle ilgili süreç 2 Nisan’a kadar devam edecek, sonra terörle bağlantısı olmayan, cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları asla kabul etmeyeceğiz. Ama bunun dışında şimdiye kadar çalışan eski hükümlü kardeşlerimizin de kadroya geçişlerindeki belirsizliği gideceğiz. 3 Nisan’dan itibaren inşallah bu geçişleri gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

 Bakan Sarıeroğlu, ayrıca yine kamuda geçici işçilerin kadroya alınmaması konusunda da çalışma yaptıklarını belirterek, “Geçici işçilerle ilgili askere, giden doğum iznine ayrılanların yerine çalışanlar var. Hizmet sözleşmeleri devam ediyorsa 4 Aralık kriterine bakmadan hepsini kadroya geçireceğiz” dedi.

Bakan Sarıeroğlu, yine emekliği dolmuş taşeron işçilerin de kadroya geçirilerek işlerine devam ettirileceğini açıkladı

Programa katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de AK Parti olarak verdikleri sözü tutmanın gururu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Hükümette Bakanlar Kurulunda bulunduğumuz süre içerisinde en zevk aldığım imzalardan biri de taşerona kadro noktasındaki imzaydı. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da, “Malatya’nın kalkınmasında, gelişmesinde hepiniz büyük emeği var. Emeğinizin karşılığı olan kadronun verilmesinde Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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