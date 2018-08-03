- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcıları Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş ve danışman Serhan Sekreter’den oluşan heyetle Serik ve Manavgat’ta bölgesel işbirliği çalışmaları gerçekleştirdi.İlk olarak Serik Kaymakamlığı’nda Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile bir araya gelen ATSO Yönetimi, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Serik Yükseköğretim ve Bilim Vakfı Başkanı Fatih Tuncer ve Serik İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Ayten Yağmur’un da bulunduğu görüşmede, ATSO’nun kentin eğitim altyapısının güçlendirilmesi için verebileceği katkılar değerlendirildi. ATSO Başkanı Çetin, Serik İşletme Fakültesi’nin imkânlarının artırılması noktasında destek vereceklerini kaydetti.Serik ziyaretinin ardından Manavgat’a geçen ATSO Heyeti, burada Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş ve Yönetimine ziyarette bulundu. Yeniden göreve seçilen Ahmet Boztaş’a tebriklerini ileten ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “MATSO ile her zaman bölgesel ve ekonomik projeler üzerine işbirliklerimiz oldu. Ortak akılla yürüttüğümüz bölgesel işbirliğimizin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inancım tamdır. MATSO’nun başarılarını yakından takip ediyoruz. Yönetim Kuruluna yeni dönemlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.ATSO Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, ATSO’nun çalışmalarıyla her zaman kendilerine örnek olduğunu dile getirdi. Özellikle Başkan Davut Çetin’in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu’na seçilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Boztaş, “Davut Başkanımız bölgemiz için çok önemli olan bir göreve getirilmiştir. Umuyorum Başkanın bu görevi bütün bölgemiz için hayırlı olacaktır” dedi.Ziyaretin ardından MATSO ve ATSO Heyetleri birlikte Manavgat’ın en önemli turistik cazibe bölgesi olan Manavgat Şelalesi’nde incelemelerde bulunarak, bölgedeki işletmecilerle sohbet etti.İHA