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ATSO-Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu

ATSO-Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
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  - ATSO-Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu   
 
 - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde, Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Yarışması ile ARGE Bitki Islahı Proje Pazarı Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri ANFAŞ Fuar alanında düzenlenen törenle verildi.   
 ANFAŞ’taki törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, İl Tarım ve Orman Müd. Bit.Ür.Bit.Sağ. Şube Müdür V. Mehmet Şen, Akdeniz TTO Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapçı ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. 
 
 Çetin: “Antalya'nın seracılık tecrübesini Kuzey Kıbrıs'a taşımalıyız” 
 Törende ATSO Başkanı Davut Çetin, Growtech Eurasia Fuarı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve diğer ülkelerden önemli katılım olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs'tan delegasyonun burada olması önemli bir fırsattır. Antalya'nın seracılık tecrübesini Kuzey Kıbrıs'a taşımalıyız. Artık deniz suyu arıtılıp sulamada kullanılabiliyor. Kuzey Kıbrıs'ın tarımda daha fazla ilerlemesi mümkündür diye düşünüyorum” dedi. 
 ATSO İnovasyon Ödülü organizasyonunu Growtech firmasıyla, Bitki Islahı Proje Pazarı’nı ise Akdeniz Üniversitesi ile birlikte düzenlediklerini belirten Davut Çetin, “Bu işbirliğini geliştirmemiz ve Antalya tarımının gündemine inovasyon, akıllı tarım, dijital tarım kavramlarını getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Oda olarak geçen ay genel inovasyon ödüllerimizi vermiştik. Dün Odamızın “ihracata ilk adım” programının e-ihracat konulu konferansı vardı. Bugün de proje pazarı ve tarım inovasyon ödüllerimizi veriyoruz.  Gelecek hafta 4 Aralık'ta Antalya 4.0 çalışmamızın sonuçlarını tartışacağız. Aralık ayı içerisinde ATSO İnovasyon Merkezi açılışını yapacağız. ATSO İnovasyon Merkezi’nde de asıl amacımız inovatif ağ yapıları kurmak, yani networking çalışmalarını hızlandırmak ve teknoloji girişimcilerini desteklemektir. Turizm ve tarımla öne çıkan Antalya'da bu çalışmalarla sanayi ve teknoloji alanında da sıçrama yapmak istiyoruz.” 
 
 “Projelerimizin odağına teknoloji ve inovasyon var” 
 Antalya’nın son yıllarda tohumculuk, fidecilik alanında önemli ilerleme sağladığına değinen Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü; 
  “Tarımda da önemli bir değişim başladığını söylemek istiyorum. Bu yıl açıklanmış olan teşvik belgelerinde, Antalya'da sera yatırımları için alınan teşvik belgesi hacmi imalat sanayi teşvik belgelerini geçmiş durumda. Artık 15 dönümden başlayıp 80 dönüme kadar çıkan büyüklükte modern seralar yapılmaya başlandı. Şu anda 15 ar-ge merkezimizin yedisi tarım ve tohum sektöründe, birisi gıda sektöründe, Cantek, Ankutsan gibi firmalarımız da tarım ile dolaylı ilgisi olan firmalardır. Yani 15 firmanın 10'u tarıma dönük veya ilgili firmamızdır. Bizim tarımda açık inovasyon ağları oluşturmamız ve tarımdan gıdaya ve diğer ilgili sektörlere dönük bir teknoloji yatırımı hamlesi yapmayı başarmamız gerekiyor. TUİK, dün geçen yılın ar-ge harcamasının 29 milyara liraya çıktığını açıkladı. Yani ülke olarak kabaca Volkswagen, Samsung gibi firmaların yarısı düzeyinde AR-GE bütçemiz var. Bunun 10 milyar lirası üniversitelerin harcamasıdır. Bütün özel sektörümüzün ar-ge harcaması 17 milyar liradır. Bunun da çoğu bilgisayar yazılımı, otomotiv sektörü, elektronik sektörüne aittir. Diğer taraftan AR-Ge’nin yapısı da değişiyor. Avrupa birliği artık açık inovasyon portalı açtı, çünkü artık bilgi üretiminde ar-ge bir kişi veya bir işletme boyutunu çoktan aşmış durumda. Biz de açık veri ve açık inovasyon sistemleri için işbirliği yapmadan ilerleyemeyiz. Artık inovasyon için büyük binalar yapmaya ihtiyaç yok, yapmamız gereken insanlarımızı teşvik etmek, işbirliği kültürünün önünü açmaktır. Biz Antalya 4.0 kapsamında Antalya açık ve büyük veri merkezinin kurulmasını önereceğiz.” 
 
 ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri 
 Törende bu yıl ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Yarışmada “Sera ve Sulama Teknolojileri” kategorisinde Tamga Endüstriyel Yıldırım Başkurt “Nemsavar” projesi ile, “Bitki Besleme ve Koruma” kategorisinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Soner Kazaz “Gül Çeşitleri Islahı” çalışması ile, “Tarım Makineleri ve Teknolojileri” kategorisinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murad Çanakçı “Kendiyürür Makine” projesi ile, Tohum, “Fide ve Bitki Islahı” kategorisinde ise Serkan Kasapoğlu (Anamas Tohum) “Mor Biber” üretimi ile birincilik ödülüne değer bulundu. 
  Dereceye girenlere ödüllerini Kıbrıs Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, İl Tarım ve Orman Müd. Bit.Ür.Bit.Sağ. Şube Müdür V. Mehmet Şen ve UBM Fuar Direktörü Engin Er takdim etti. 
 
 Ar-Ge Proje Pazarı Bitki Islahı Yarışması 
 Törende Ar-Ge Proje Pazarı Bitki Islahı Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini aldılar. Yarışmada Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof.Dr. Soner Kazaz ve James F.Hancock “Melezleme Yoluyla Kırmızı Renkli Yerli Kesem Gül Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Sektöre Kazandırılması” projesi ile birinciliği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Songül Sever Mutlu / Nedim Mutlu/Bahar Sancar/ Damla Irkörücü / Alparslan Karabeniz/Ahmet Gülgün  “Türlerarası Melezleme Yoluyla Hibrit  Zoysia Çimi Islahı” çalışmaları ile ikinciliği, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof.Dr. Nebahat Sarı “Kırkağaç Kavunlarında Katlanmış Haploid Tekniği İle Geliştirilen Kavunlarda Heterotik Grupların Oluşturulması ve Yüksek Verimli ve Kaliteli Fı Çeşit Islahı” çalışması ile üçüncülüğü kazandı. 
 Dereceye girenler ödüllerini ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi Merkez Müdürü Doç.Dr. Olgun Kitapçı, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz’ın elinden aldı. 
 
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