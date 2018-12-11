ATSO’da ‘İhracat Destek Ofisi’ açıldı

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ihracatçı sayısını artırmak, Oda üyelerini ihracat destekleri hakkında bilgilendirmek amacıyla ATSO bünyesinde İhracat Destek Ofisi’nin hizmete girdiğini bildirdi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından İhracat Destek Ofisi İşbirliği Protokolü’nün imzalandığını belirten Davut Çetin, bu kapsamda Antalya İhracat Destek Ofisi’nin de ATSO’da faaliyetlerine başladığını kaydetti.Açıklamasında, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların başında cari açık probleminin yer aldığını kaydeden Başkan Çetin, “Bu hastalığın tedavisi ihracatı artırmaktan geçiyor. İhracat yapma potansiyeli olan birçok şirketimizin halen kabuklarını kırıp uluslararası pazarlara çıkamadıklarını görüyoruz. İhracat Destek Ofisimiz ile ihracatın önündeki görünmez duvarları ortadan kaldırmak istiyoruz. ATSO olarak, URGE projelerimiz ile bugüne kadar birçok üyemizi ihracat yapar hale getirdik, ihracatçılarımızı da yeni pazarlara açtık. URGE projeleri ile kazanılan bilgi birikimini sinerjiye dönüştürmek üzere Dış Ticaret Kulübü kurduk. “İhracat Destek Ofisi” ile bu çalışmalarımız daha da güçlü şekilde devam edecek.” dedi.Firmalara ihracat süreçlerini, ihracat desteklerini anlatacaklarını dile getiren Çetin, E-ihracat potansiyeli olanları dijital kanallara yönlendireceklerini belirtti. Çetin, “İhracat Destek Ofisi aracılığıyla bölgemizin ihracat rakamlarını daha yukarı taşımak hem de ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmak arzusundayız. İhracat yapan ya da yapmak isteyen üyelerimiz Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki İhracat Destek Ofisi’ni ziyaret ederek Ticaret Bakanlığı destekleri ve ihracatla ilgili her türlü bilgiyi alabilirler” diye konuştu.İHA