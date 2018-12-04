ASELSAN Başkanı Görgün, Serbest Bölge’yi inceledi

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ile Serbest Bölgede incelemelerde bulundu.Vali Münir Karaloğlu, bir dizi ziyaret için Antalya’ya gelen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün’ü makamında kabul etti. Görgün’e Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek eşlik etti. Valilik makamında Antalya’nın sanayi alanında yaptığı çalışmaları konu alan ziyarette Vali Münir Karaloğlu, Görgün’e Antalya’nın sualtı zenginliğini anlatan “Sualtı Cenneti Antalya” kitabını hediye etti.Valilik ziyaretinin ardından Vali Münir Karaloğlu ile Görgün Antalya Serbest Bölge’de incelemede bulundu. Bölgedeki elektronik, gemicilik ve AR-GE firmalarını ziyaret eden Karaloğlu ve Görgün çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.İHA