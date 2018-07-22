ANTEPE'den yaşam kalitesini artıran dev projeler

ANTEPE'den yaşam kalitesini artıran dev projeler
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Isparta Düğün Salonları

  - ANTEPE'den yaşam kalitesini artıran dev projeler  
  - Türel’in ‘Dünya Kenti Antalya’ hedefine ANTEPE yön veriyor 
 
  Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ANTEPE A.Ş.  her alanda ürettiği projelerle Antalya’nın 19 ilçesinde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları gerçekleştiriyor.  ANTEPE, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Antalya’yı dünya kenti yapma hedefi doğrultusunda kentin geleceğine yön veren çalışmalar gerçekleştiriyor.  
 
  Kepez-Santral Projesi ödülle taçlandı. 
  Stratejik ve kentsel planlama ile kentsel dönüşüm alanlarında örnek olacak çalışmalar yapan ANTEPE, Türkiye’nin en büyük ve başarılı kentsel dönüşüm projesini Kepez-Santral’de hayata geçiriyor. Nitelikli yapılar ve sosyal alanlar ile yaşam standartları ve kalitesi yüksek yeni bir Kepez-Santral inşa eden ANTEPE’nin bu çalışmaları ödülle taçlandı. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, 1950’den beri düzenlenen ve dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green GOOD DESIGN  kapsamında ödül kazandı.  
 
  Konyaaltı’na dünya çapında proje 
  ANTEPE, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in büyük önem verdiği Konyaaltı Sahil Projesi için yoğun bir mesai harcadı. ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yantaç ve 1650 kişilik dev işçi kadrosunun çalışmaları sonrası Konyaaltı sahili yeşil dokusu, spor alanları, bisiklet yolları, modern gölgelikleri, kent mobilyaları, rengârenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile yeni bir yaşam alanı oldu. 
 
  Dünya standartlarında bir tesis 
  Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Antalyaspor’a hediye edilen, Antalyaspor Atilla V. Konuk Tesisleri’nin projelendirmesi de ANTEPE tarafından yapıldı. Aydınlatmalı 4 adet futbol sahası, çok amaçlı kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu ve tenis kortuyla dünya standartlarında olan tesis, ANTEPE’nin başarılı çalışmaları arasında yerini alıyor.  
 
  Meydanlara ANTEPE imzası 
  ANTEPE Meydan düzenlemeleriyle de kent estetiğine önemli katkılar sağlıyor. ANTEPE tarafından hazırlanan proje ile birçok tarihi olaya tanıklık eden ve Antalya’nın en önemli sembollerinden olan Cumhuriyet Meydanı ve çevresi Antalya’ya yakışır hale getirildi. ANTEPE Noel Baba Kilisesi ile dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Demre'ye de modern ve şık bir meydan kazandırdı. Antik dokuya zarar vermeden, yeşil dokunun korunduğu çalışma ile kent mobilyaları, gölgelikli dinlenme alanları ve peyzajı ile Demre’ye engelli dostu bir kent meydanı yapıldı.  
 
  Görkemli bir cami ve eşsiz bir müze 
  ANTEPE’nin imzasını taşıyan önemli projelerden birisi de Antalya Camii ve Türk İslam Medeniyetleri Müzesi olacak. 30 bin kişinin ibadet edebileceği Antalya Cami ve içinde Türk İslam Medeniyetleri Müzesi alanında 610 araçlık otopark, toplantı salonları, 800 kişilik konferans salonu, abdesthane, atölye, kütüphane gibi mekânlar yer alacak.  
 
  Çevreci projeler  
  ANTEPE ilçe merkezlerinde herkesin eksikliğini hissettiği sosyal alanlar ve vatandaşların kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak projelerle de adından söz ettiriyor.  ANTEPE tarafından hazırlanan 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedelli Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı Düzenleme Projesi ile Manavgat'ın akciğeri konumundaki Türkbeleni, daha da yeşil bir hale geliyor. Tek bir ağacın kesilmediği projede, Türkbeleni'nin doğası aynen korunuyor. Çevreci projede, doğa ile sosyal hayatın iç içe olduğu bir yaşam alanları oluşturuluyor. 
 
  Sosyal yaşama da katkı sağlıyor 
  ANTEPE, Finike ve Antalya’da yapılan gençlik evi projeleri ile öğrencilerin barınma ihtiyacına çözüm oldu. ANTEPE Alanya Sosyal ve Kültürel Tesis Projesi, Serik Kongre ve Kültür Merkezi ile Kumluca Beykonak’ta spor sahaları, macera parkı, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve gezinti yolları gibi rekreasyon alanlarını içeren projeler ile de sosyal yaşama katkı sağlıyor.  
 
  Kırsalda asfalt rekoru 
  Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda yaptığı  asfalt çalışmalarında ANTEPE’nin asfalt tesislerinin payı büyük oldu. ANTEPE tarafından işletilen Boğaçay, Manavgat ve Elmalı asfalt tesislerinde üretilen asfalt Antalya’nın tüm ilçelerindeki yolların yenilenmesine olanak sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ANTEPE’nin asfalt tesisleri sayesinde kırsalda asfaltlanmamış yol bırakmayarak bu konuda adeta bir rekora imza atıyor. ANTEPE asfalt tesislerinin yanı sıra kentin iki önemli otoparkları olan Güllük ve Cumhuriyet Meydanı Katlı otoparklarının da işletmeciliğini büyük bir başarı ile sürdürüyor. 
 
  Yeni Otogarda ANTEPE imzası 
  ANTEPE tüm bu başarılı çalışmaların yanı sıra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otoparkını da yaparak hasta ve hasta yakınlarının önemli bir ihtiyacına cevap veren bir hizmet sundu. Korkuteli’de yol düzeltme çalışmalarını da gerçekleştiren ANTEPE, Döşemealtı’na taşınacak Antalya’nın yeni otogarının da projesini tasarladı. Yerel ve çağdaş mimariyi birlikte yorumlayan yeni otogar projesi sosyal donatıları ile zengin, iklime duyarlı, enerji verimli, kendi enerjisini üreten kentsel imge değeri oluşturabilecek bir mimariye sahip olacak.  
 
  Kentsel tasarımda modern uygulamalar 
  Kentsel tasarım uygulamalarında da çalışmalar yapan ANTEPE, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Düden Şelalesi’nde yoğun bitkili alanların rehabilitasyonu ve yapısal peyzaj alanlarının yenilenmesine yönelik proje çalışması yaptı. ANTEPE bu çalışma ile Düden ve çevresini koruyarak ve yenileyerek, ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilmesi ve alanın her yaş grubuna hitap edebilmesi için kaliteli mekânların oluşturulmasını hedefledi.  
 
  “Yarınlar için daha güzel bir Antalya”  
  Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yantaç, ANTEPE olarak amaçlarının Antalya’nın geleceğine ve değerine katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Başarı hepimizin ve tüm Antalya’nındır. Antalya hak ettiği değeri fazlasıyla alacaktır. Yarınlarımıza daha güzel ve daha yaşanabilir bir Antalya bırakmak için hedefimiz her zaman çok çalışmaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel’in kentimiz için ortaya koyduğu hedefleri yakalamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
 
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İHA                         
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