Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10-12 Ağustos’ta Moskova’da düzenlenecek olan Türkiye Festivali’nde Rusları, Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet edecek.Piyazın Rusça tarifiMuratpaşa Belediyesi, Rusya’nın başkenti Moskova’da 10-12 Ağustos’ta düzenlenecek Türkiye Festivali’ne katılıyor. Muratpaşa Belediyesi, Moskova’daki Krasnaya Presnya Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Festivali’nde, Antalya’nın coğrafi tescilli tadı özel taratorlu piyaz ve onun ayrılmaz lezzeti tahinli cevizli kabak tatlısının Rusça tariflerinin yazılı olduğu mutfak önlüklerini ve tarif kartlarını Rus konuklara hediye edecek. Moskova’daki Türkiye Festivali’ne katılacak olan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusları 11-14 Ekim tarihlerinde yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet edecek.Başkan Uysal, UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan tarihi kentleri buluşturan Kaleiçi Old Town Festivalinin tanıtım maratonuna Rusya’dan başladıklarını söyledi. Rusya’nın, 11-14 Ekim tarihlerinde 3’üncüsü gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivalinin onur konuğu olduğuna işaret eden Başkan Uysal, “Ülkemizin ve Antalya’mızın tanıtımını yapacağız. Kentimizin coğrafi tescilli tatları özel taratorlu piyaz ve tahinli cevizli kabak tatlısının Rusça tariflerinin yazılı olduğu mutfak önlükleriyle, tarif kartlarını hazırladık. Türkiye Festivali ziyaretçilerini 3. Kaleiçi Old Town Festivalimize davet edeceğiz” dedi.Kaleiçi’nin, Antalya için deniz,kum,güneş üçlüsü dışında önemli bir zenginlik olduğunu ifade eden Başkan Uysal, “Kaleiçi’ni gerek yurtiçi gerekse yurtdışı turizm fuarlarında tanıtmaya çalışıyoruz. Kaleiçi başta olmak üzere değişik cazibe noktalarını bir ürüne dönüştürür ve dünyaya tanıtırsak, turizm hareketliliğini 12 aya yayabiliriz” diye konuştu.İHA