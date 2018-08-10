- Antalya'da, koruma altındaki tür olan 16 saka kuşunu satmak isteyen 1 kişiye, 11 bin 232 liralık idari para cezası uygulandı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü, koruma altındaki tür olan saka kuşunun Antalya'da satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Çalışma sonucu 16 saka kuşunu satmak isteyen 1 kişi, suçüstü yakalandı. Saka kuşlarını satmak isteyen şahsa 11 bin 232 liralık idari para cezası uygulandı.El konulan saka kuşları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.İHA