- Antalya'da bir kişi kıskandığı ileri sürülen 21 yaşındaki karısını boğarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3872 Sokakta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi.Eşi Zübeyde ve 3 yaşındaki oğlu ile bir arkadaşında misafirlikte bulunan Tolga Demirbozan(26) arasında evde kimsenin olmadığı bir anda kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı ileri sürüldü. Kısa sürede büyüyen kavgada Tolga Demirbozan, eşi Zübeyde Demirbozan'ı boğarak öldürdü. Olay sonrası Tolga Demirbozan,oğlunu alıp evden kaçtı. Genç kadının cansız bedenini eve gelen arkadaşları buldu. İhbarın ardından eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Demirbozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Zübeyde Demirbozan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Tolga Demirbozan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalandı. Demirbozan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızdan tartışma çıkınca boğup öldürdüm" dediği öğrenildi. Cinayet şüphelisinin ifade işleminin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.İHA