Antalya Teknokent’in yürüttüğü Bilişim Vadisi Projesi kapsamında Antalya Teknokent Ar-Ge 4 binası için Antalya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren San Bilgisayar ile sözleşme imzalandı.Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Yönetim Kurulu Odası’nda yapılan imza törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, San Bilgisayar yetkilisi Erol Türk ile yetkililer katıldı.İmza töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Bilişim Vadisi Projesi’nin Akdeniz Üniversitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi adına çok önemli bir atılım olduğunu ifade ederek bu projenin gerek bölgeye gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Rektör Ünal, bölgede yapılan önemli Ar-Ge proje çalışmalarında firmalara desteklerinden dolayı Genel Müdür İbrahim Yavuz'a ve Teknokent Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.Girişimciler için kuluçka merkezinin yeniden tasarlanacağını ve bölgede artan girişimcilerin Antalya Teknokent'e Ar-Ge üretimi ve pazarlama alanında ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür İbrahim Yavuz ise girişimci firmalar ile daha güçlü bir Teknokent ve daha güçlü bir üniversite sanayi iş birliği sağlamak için çalıştıklarını belirtti.İHA