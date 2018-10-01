- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Varsak-Otogar arasındaki ilk etabı Aralık ayına bitirilmesi planlanan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde çalışmalarının daha da hızlandırılması, ekip sayısının artırılarak, gece vardiyası oluşturulması talimatını verdi.Antalya’nın ulaşım problemine kalıcı ve çağdaş çözüm olacak 25 kilometrelik Varsak-Zerdalilik 3. Etap Raylı Sistem Projesi büyük bir hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, rayları döşenmeye başlanan projeyi takip ediyor. Başkan Türel, projenin son durumuyla ilgili yüklenici firma yetkilileri ve belediye bürokratları ile kapsamlı bir toplantı düzenledi.Başkan Türel, Aralık ayında tamamlanması hedeflenen Varsak-Otogar etabı üzerinde devam eden yapım faaliyetlerinin ilerleyişi, altyapı aktarımları, proje hedefleri, çalışmalar sürecindeki çevre koşulları, trafik akışı ve güvenliği gibi konular hakkında bilgi aldı. Türel, projenin daha da hızlandırılması ve vatandaşların mağdur edilmemesine yönelik bir dizi talimat verdi.Süreci değerlendiren Türel, çalışma sahalarından etkilenen araç veya yaya trafik sürekliliğinin kesintisiz sağlanmasına öncelik verilmesini istedi. Türel, altyapı imalatları için çalışan ekip ve ekipman sayılarının arttırılarak gece vardiyasının oluşturulması, hat yapımı için zorunlu olan altyapı imalatları ve yol onarımlarının ivedilikle tamamlaması talimatını verdi. Türel, çalışma yapılan alanlarda teknik olarak mümkün olan yol onarım ve temizlik faaliyetlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması da istedi.Kepez Varsak’tan başlayıp, Meltem’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze’ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayıyla birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak.Antalya 3. Etap Raylı Sistem projesi ile kentin kuzeyinde yer alan Varsak bölgesinden şehir merkezine ve batısında yer alan Otogar, Üniversite Hastanesi, Üniversite yerleşkesi, Adliye, Eğitim Araştırma Hastanesi gibi önemli bölgelere yolcu erişimi sağlanacak. 1. Etap Meydan-Kepezaltı ve 2. Etap Meydan-Havalimanı-Aksu hatları ile entegre edilecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile Antalya’yı saran bir ring meydana getirilecek. Antalya’da toplam raylı sistem hat uzunluğu ise 55 kilometreye ulaşacak. Sistemler birbirine yolcu ve araç aktaracak şekilde planlandı.Kent içi ulaşımı rahatlatacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi, güzergâhı üzerindeki bölgelerin de değerini artıracak. Hattın büyük bir kısmı Kepez ilçesi sınırlarından geçiyor. Hattın geçtiği yerlerdeki konut ve iş yerlerinin kıymeti artarken, Kepez ilçesindeki mahalleler de ciddi bir değer kazanacak.İHA