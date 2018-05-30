- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’nın iç kesimlerinde bugün görülecek gökgürültülü sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda "Bugün akşam saatlerine kadar Antalya'nın iç ve dağlık kesimlerinde görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kaydedildi.İHA