- Antalya’nın Elmalı ilçesinde traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Nuri Gebeş (30) yönetimindeki traktör, bugün saat 14.30 sıralarında Elmalı’nın Ahatlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Nuri Gebeş, suda boğuldu. Olayın ardından bölgeye gelen kurtarma ekipleri Gebeş’in cansız bedenini su kanalından çıkardı.Evli ve 2 çocuk babası olan Gebeş’in cenazesi morga gönderildi.İHA