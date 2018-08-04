Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından kentteki Oda Genel Sekreterlerine eğitim verildi.AESOB tarafından 2018 yılı kentteki Oda Genel Sekreterlerine yönelik eğitim verildi. Eğitimde AESOB Başkanı Adlıhan Dere, büyük bir aile olduklarını belirterek, oda genel sekreterlerinden genelgeler doğrultusunda hareket etmelerini istedi. Dere, “Özellikle biz seçilmişler eksik ve hatalı bir işlem yapıyorsak da, aldığınız bu eğitimlerle bizleri doğruya yönlendirmelisiniz, bu nedenle eğitim ve değerlendirme toplantıları oldukça önemli” dedi.İlerleyen zamanlarda yeniden eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini aktaran Dere, “Farklı bir mekanda değişik konu ve eğitimcilerle yine bir araya geleceğiz. Bugün bizleri kırmayıp buraya gelen tüm genel sekreterlerimize teşekkür ediyorum. Burada zaman sınırlamanızda yok, aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz, bizler de üzerimize düşen her şeyi yapmak için gayret göstereceğiz. Ayrıca, burada birlik ve oda ayrımı diye bir şey söz konusu olamaz, büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.AESOB Genel Sekreteri, Sicil Müdürü ve Muhasebe Müdürünün bilgilendirme sunumları yaptıkları toplantıda, Oda Genel Sekreterlerinin soruları cevaplandırılarak, esnaf ve sanatkarların odalara yönelik talepleri de değerlendirildi.İHA