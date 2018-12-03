Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 oda ve samanlıkta bulunan saman ve yemler yandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’a bağlı Tepeköy Mahallesi’nde Emine Erol’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ve Orman İşletmesine ait 1 arazöz müdahale etti. Yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yangında 2 katlı evinin mutfak ve yatak odası ile alt katta bulunan samanlıktaki yemler ve samanlar yandı.İHA