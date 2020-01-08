ALO DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYINIZ.

ALO DERKEN

BU DERTLER

GERME

SIKIŞIK

Selamünaleyküm gönül dostlarım. Biraz geçmişlerimizi araştırdığımız zaman ne cep telefonu vardı, nede telsiz vardı. İletişim aracı olarak umumi telefon ve telgraflar işimizi görüyordu. Kişisel iletişim için ıslık çalarak haberleşiyorduk . Hatta bazı kişiler insanları sesinden görmediği halde tanıdığı gibi, ıslığın tonundan kimin çaldığını rahatlıkla anlıyorlardı.Günümüzde insanlar o kadar çok modernleşti ki.. cep telefonlarının görselden daha ziyade çözünürlük durumunun bile kaliteli olmasını istiyorlar. Telefonu da dört dörtlük güzel olunca gerek kulağından, gerek gözlerinin önünden ayırmayarak zamanının yüzde sek sanını onunla meşgul olmaya, iletişim kurmaya ayırıyorlar. Hal böyleyken radyasyon etkisi de kaçınılmaz oluyor. Sözün kısası hastalıklara davetiye çıkarıyoruz. Uyurken bile açık bırakırsak etkisinden de kurtulamıyoruz. Dertler vücudumuzu sarınca da şikayetimizi acizlik içinde dile getiriyoruz.İnsanoğlunun yaşadığı süreç içinde farkında olmadan beklenmedik rahatsızlıklarla karşılaşabilirler. Bunu erken tanı ile yenip sağlığına kavuşanlar olabilir. Sağlığını hiçe sayıp umursamayanlar da kendi sonlarını hazırlamış olurlar. Konuyla ilgili şiirlerimi sıralıyorum. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Hoşça ve dostça sağlıklı kalınız.Çok konuşmak bence beynine zarar,Yanlış söz sarf etsen kalpleri kırar,Lüzumsuz düşünen çeneyi yorar,Radyasyon sizi etkileyebilir.Dinlerken titriyor kulağın zarı,Yavaşça sönüyor gözlerin farı,Mesene açıksa izleyen görü,Radyasyon sizi etkileyebilir.Küçük bir telefon büyük iş görür,Alışveriş bazen oradan yürür,Kimi tedbir alır, kendini korur,Radyasyon sizi etkileyebilir.Yatarken kapatın her bir cihazı,Uyarın bu yönde oğlanı kızı,Yıprattı mı çıkmaz darbenin izi,Radyasyon sizi etkileyebilir.Şiire dönüştü Ceren'in konu,Hayırlı işlerde kullanın bunu,Zeki'den uzak tut telefonunu,Radyasyon sizi etkileyebilir.Nereden yapıştı bilmem yakama,Sağlık için yeşil yakamıyor ki,Dilimi lal etti, oldum kekeme,Bu dertler peşimi bırakmıyor ki.Kulak işitmiyor, gözlerim şaşı,Ağrıdan yolarım saçı ve başı,İnan ki zorlandı doktorun işi,Bu dertler peşimi bırakmıyor ki.Prostat büyüdü sıkıştırıyor,Midede açlıktan çekiştiriyor,Guatr mikrobu geliştiriyor,Bu dertler peşimi bırakmıyor ki.Akciğer, böbrekte sorun oluştu,Vücudum emare artık alıştı,Kolon kanserine gözüm ilişti,Bu dertler peşimi bırakmıyor ki.Adeta sızlıyor etim, kemiğim,Katılaştı sanki bütün iliğim,Rahat uyuyamaz Zeki Çelik'im,Bu dertler peşimi bırakmıyor ki.Basit bir mevzuyu artık büyütme,Sırrını ortaya serme arkadaş,Sevgi deryasına nefret yürütme,Kendini, beni de germe arkadaş.Çok sözün içine yalan karışır,Moralini bozar, tenin buruşur,Hazmedemeyince kavga oluşur,Kendini, beni de germe arkadaş.Hoş görü limanı bizi bekliyor,Vapurlar yanaşmış gıda yüklüyor,Çoğu sırlarını kalpte saklıyor,Kendini, beni de germe arkadaş.Sinirin tepene fırlamış senin,En ufak bir hatam olmadı benim,Çıkmaza girmişsin titrer bedenin,Kendini, beni de germe arkadaş.Böyle olmamalı dost olan kişi,Tereddüt yaratma üzme sen eşi,Kulak ver dinle sen Zeki kardeşi,Kendini, beni de germe arkadaş.Üroloji doktor bunu önerir,Kan verin, yen için su ile dolun,Şişkinlik gerekli sonucu verir,Ultrason olmadan sıkışık olun.Ilık içerseniz kolayca kayar,Gırtlaktan geçerken ısıyı yayar,Acıkırsanız da mideniz doyar,Ultrason olmadan sıkışık olun.Bazende süreniz uzayabilir,Kimide idrarı tutmayabilir,Güvenlik içeri katmayabilir,Ultrason olmadan sıkışık olun.Tedavini sürdür, kalmasın engel,Uzağa gitsen de geriye döngel,Yukarıda isen aşağı in gel,Ultrason olmadan sıkışık olun.Zeki de yaşadı bu tür sorunu,Prostat hastası yapar yorumu,Dikkate alırlar acil durumu,Ultrason olmadan sıkışık olun.