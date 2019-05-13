Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde çuval içinde 27,7 kilogram esrar ele geçirildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, Konaklı Mahallesi'nde oteller bölgesi plajında üzeri yabancı yazılı kahverengi renkli keten şüpheli bir çuval olduğu bilgisine ulaşıldı.Harekete geçen Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi, plajda yaptıkları aramada içinde 118 paketten oluşan 27,7 kilogramlık plaka halinde esrar ele geçirdi.Üzerinde midye oluşumu görülen çuvalın uzun süre denizde olduğu veya deniz akıntısına maruz kaldığı düşünülüyor.ANTALYA (AA) -