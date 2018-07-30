Akdeniz Üniversitesi İletişim öğrencilerine TRT’den, iki ödül

- Akdeniz Üniversitesi(AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’ndan ödüllerle döndü.Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda Akdeniz İletişim öğrencileri ikincilik ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Sesli-Görüntülü Habercilik kategorisi, TV Spor Haberi dalında Nazlıhan Şimşekler ikincilik, Ramazan Çetiner ve Canan Çetin ise üçüncülük ödülünü kazandı.TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’ndan ödüllerle dönen öğrencileri tebrik eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, “Öğrencilerimiz fakültemiz ve ajansımızın gururu oldu. Aldıkları kaliteli eğitimi başarılı bir şekilde uygulamaya döktüklerini görmek bizleri mutlu ediyor. İş hayatına atıldıklarında da güzel işlere imza atacaklarına inanıyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum.” dedi.İHA