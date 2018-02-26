Afrin'de flaş gelişme! 'Hilal' tamamlandı

TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 38. gününde de başarı ile sürüyor. TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSKtarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.Türk savaş uçakları batı cephesindeki Raco ve Şeyh Hadid'de gece saatlerinde terör mevzilerini yerle bir etti. Uçaklardan sonra helikopterler de bölgeye bomba yağdırdı. Yerel kaynaklar, bombardımanda bazı rejim milislerinin de öldüğünü aktarıyor.



16:28: TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi.

16: 20: TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.

16: 18: Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'i sağ ele geçirildi.

12:31: TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi.

12.20 : Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid bölgesinde yer alan Harmanlık köyü teröristlerden temizlendi.



11:11 İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında KilisGülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi.



09:17: Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 41’i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK sağ ele geçirilen terörist sayısının ise 58'i olduğunu açıkladı



08.20 : Reuters, Afrin'e doğru giden bir füzenin fotoğraflarını dünyaya geçti. Füzenin fırlatıldığı yer, Raco'nun kuzeyi.

YÜZDE 23 TEMİZLENDİ



Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar 537 kilometrekare YPG'li teröristlerden temizlendi. Bu alan, Afrin'in yüzde 23'üne tekabül ediyor. Dün kuzey ve batı cephelerinin birleşmesiyle önemli bir adım atıldı. Haritada dün alınan yerler açık yeşil renkte görülüyor.





YPG'NİN BAĞI KOPTU



Harekatın başlangıcından itibaren Afrin'de 112 bölgeyi temizlendi, 2059 terörist etkisiz hale getirildi.Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Sakız Karakolu bölgesine giren askerlerle birlikte Kilis ve Hatay hattından gelen bütün askerler tam birleşti ve hilal oluştu.YPG'nin sınırla bağı koparıldı.