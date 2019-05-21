Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde gölde erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Çatalan Köprüsü'nden geçen vatandaşlar Seyhan Baraj Gölü'nde ceset olduğunu fark etti.Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler, botla göldeki erkek cesedini kıyıya çıkardı.Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yapılan araştırmada cesedin Eray Ötlek'e (30) ait olduğu anlaşıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.ADANA (AA) -