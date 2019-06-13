Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa Birliği'nin Rusya'ya bağımlılığını artıracağını düşünen bazı Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın Avrupa doğal gaz pazarında hakimiyetini kırmak isteyen ABD tarafından istenmiyor.
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