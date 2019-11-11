ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye

ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke olan Türkiye, bugüne kadar 150'den fazla televizyon dizisini Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 146 ülkede izleyiciyle buluşturdu.

ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye
TÜRKİYE
G.Tarihi: 11.11.2019 18:29
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk yapımı diziler Rusya'dan Çin'e, Kore'den Latin Amerika'ya 700 milyondan fazla izleyicinin ilgisiyle karşılaşıyor.

En çok sayıda ülkeye ihraç edilen dizi "Muhteşem Yüzyıl" dizisi oldu. Dizi, 70 ayrı ülke 500 milyondan fazla seyirciye ulaştı.

Geçen yıl itibarıyla Türk dizilerinin ihracat tutarı 500 milyon dolara ulaşırken, "Kara Para Aşk", "Kuzey Güney", "Karadayı", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Adını Feriha Koydum", "Gümüş", "Fatmagül'ün Suçu Ne", "Ezel", "Aşk-ı Memnu", "Diriliş Ertuğrul" ve "Kara Sevda" dizileri en fazla gelir getiren yapımlar oldu.

Çarpıcı senaryolarıyla yaklaşık iki saat boyunca izleyiciyi farklı dünyalara sürükleyen ve kendi özgün müzikleri olan Türk dizilerinin en çok satıldığı ve izlendiği ülkeler arasında Şili, Meksika ve Arjantin göze çarpıyor.

Yurt dışına ilk satılan dizi 1975 yapımı Aşk-ı Memnu

Uluslararası alanda ihraç edilen ilk Türk dizisi, 1981'de Fransa'ya satışı yapılan 1975 yapımı TRT dizisi "Aşk-ı Memnu" oldu. İlk bölümü 1999'da yayımlanan "Deli Yürek" Kazakistan'a satılırken, Türk dizilerinin Arap dünyasındaki popülaritesi ise 2008'de büyük artış gösterdi.

İlk bölümü 2005'te yayımlanan, başrolleri Songül Öden ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı "Gümüş" dizisinin, 2008'de yayınlanan Arapça dublajlı final bölümü 85 milyon seyirciye ulaştı.

Halit Ergenç ile Bergüzal Korel'in rol aldığı Binbir Gece dizisi, gösterildiği 80'e yakın ülkede reytingleri alt üst ederek global anlamda ilgi uyandıran ilk dizi oldu.

İlk 56 bölümünün senaryosunu Meral Okay'ın kaleme aldığı, Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrollerinde yer aldığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisi, Orta Doğu'da elde ettiği başarının dışında Japonya dahil birçok ülkede gösterime girerek, 500 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı.

Ürdün, Irak, Katar, Fas, Tunus ve Cezayir gibi Arap ülkelerinde en çok seyredilen yapımlar arasında bulunan diziler, Suudi Arabistan ve Mısır'ın yasaklamasına rağmen internet aracılığıyla izlenmeye devam ediyor.

Diziler, Türkçe konuşulan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın yanı sıra Avrupa'da Arnavutluk, Polonya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Macaristan ve Kosova'da reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

Kişisel sosyal medya hesabında "Diriliş Ertuğrul" dizisini izlediğini paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ziyaretinde de dizi setini gezmişti. Ünlü futbolcu Lionel Messi ise sosyal medya paylaşımında çocuklarının "Kara Para Aşk" adlı diziyi seyrettiğini açıklamıştı.

Dizi ihracatından elde edilen gelirin 2023'te 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Netflix'in Türk dizilerine ilgisi

Türkiye ayrıca İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya ile birlikte televizyon ve online platform üzerinden dizi ihraç eden ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

Dizilerin ihracını kolaylaştıran ve özellikle gençler tarafından ilgi görmesini sağlayan sebeplerden biri olarak da bu yapımların bazılarının televizyonun yanı sıra internette YouTube, Netflix ve Puhu gibi alternatif izleme mecralarında yer almaları gösteriliyor.

İnternetten dizi ve film izleme platformu, 190'dan fazla ülkede 150 milyonun üzerinde abonesi bulunan Netflix de Türk dizilerine ve Türkiye pazarına kayıtsız kalamadı.

Netflix, "Leyla ile Mecnun", "Suskunlar", "Karadayı" ve "Ezel"in de aralarında bulunduğu çok sayıda Türk TV dizisini satın alarak bünyesine ekledi. Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı ilk orijinal Netflix yapımı Türk dizisi "Hakan: Muhafız"ı ise Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı "Atiye" dizisi takip etti.

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