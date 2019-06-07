Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 8. Helete Kiraz Yaylası Festivali düzenlendi.İlçeye bağlı Helete Mahallesi Kiraz Yaylası'nda Kahramanmaraş Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin destekleriyle düzenlenen festivale AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve İmran Kılıç da katıldı.Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen davetlilerin de katıldığı festivalde vatandaşlar, sahne alan ekiplerin seslendirdiği şarkılar ve türküler eşliğinde eğlendi.Kamp ateşinin yakıldığı festivalde geleneksel oyunlar da oynandı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -