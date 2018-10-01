7 ülkenin büyükelçisi Antalya'da sigara izmariti topladı

7 ülkenin büyükelçisi Antalya'da sigara izmariti topladı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - 7 ülkenin büyükelçisi Antalya'da sigara izmariti topladı   
  - Antalya'da sahil temizleme etkinliği yapıldı   
  - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:   
  -"Çok sayıda sigara izmariti vardı, bu gerçekten benim için son derece şaşırtıcı oldu"   
  - ATSO Başkanı Davut Çetin:   
  -"7 ülkenin büyükelçisi burada çöp topladı. Bu tüm dünyaya mesaj olarak gösterilecek bir etkinlik"  
  - Oyuncu Tuba Ünsal:   
  -"İnanılmaz bir sigara izmariti var"   
  
 
 - Antalya'da sahil temizleme etkinliğine 7 ülkenin büyükelçisi katıldı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve oyuncu Tuba Ünsal, sahilde çöp toplarken en çok sayıda sigara izmaritiyle karşılaştıklarını söyledi. 
  Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajı'nda, AB 'İklim Eylem Haftası' kapsamında sahil temizleme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB üye ülkelerinin büyükelçileri ve üyeleri, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, tiyatro ve sinema oyuncusu Tuba Ünsal, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversite öğrencileri katıldı. Sahilde çoğunlukla sigara izmaritinin olması ise dikkat çekti. 
  AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, amaçlarının çöplerle ilgili sorunu herkese duyurmak olduğunu söyledi. Milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlerde son bulduğuna değinen Berger, "Çalışmalara göre, 2050 yılı itibariyle denizlerimizde balıktan çok plastik olacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, bugün ne durumda olduğumuzu anlamak ve deniz kirliliğini önlemek için bundan sonra ne yapabileceğimizi önlemek. Bu tüm dünyada yapılan organizasyon ve Türkiye'de bu etkinliğe katıldığı için çok mutluyuz. Türkiye’de 20 il bu organizasyona katılımda bulundu. Avrupa Birliği politika geliştirmek alanında pek çok çalışmalar yapmakta. Özellikle atık önleme stratejilerimiz nihayetinde bireylerin çabalarına dayanıyor. Türkiye’nin atıkları önleme konusunda Avrupa Birliği'yle paralel çalışmalar yapması bizi mutlu ediyor. Bu haftanın sloganı, 'Bu bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz' hepimiz bu gezegeni ve geleceğimizi korumak için birlikte çalışmalıyız" dedi. 
  Sahilde fazlasıyla sigara izmariti olmasının kendisine şaşırtıcı geldiğini kaydeden Berger, "Türkiye'de ki plajlar nispeten temiz. Ama çok sayıda sigara izmariti vardı bu gerçekten benim için son derece şaşırtıcı oldu" diye konuştu. 
 
  "Keşke bunlara gerek olmasa" 
  55. Uluslararası Antalya Film Festivali jüri üyesi sinema oyuncusu Tuba Ünsal ise bu projeyi çok önemli bulduğunu dile getirerek, bir anne olarak çocuklarına mikro dünyayı ve çevre temizliğini öğretmeye çalıştığına dikkat çekti. Ünsal, "Biz sokaklara çıkıp temizliyoruz ama bizim kültürümüze; Türk insanı sadece kendi kapısını temizlemez, çıkar bütün sokağı dip bucak temizler. O yüzden böyle bir farkındalık için burada olmaktan mutluyum. Benim için de güzel bir tecrübe oldu. Film Festivali'nden arasından buraya kaçmak. Keşke bunlara gerek olmasa" şeklinde konuştu. 
 
  "Plajlar çöp tenekesi değil" 
  Çöp toplarken en çok dikkatini çekenin 'sigara izmariti' olduğunu ifade eden Ünsal, "Çok fazla sigara tüketen bir toplumuz. İnanılmaz bir sigara izmariti var. Çok üzücü. Ne kadar sürede dünyada yok olduğunu düşünürsek bununla ilgili mutlaka farkındalık oluşturmak gerekiyor. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil. Gelecek nesillere bunları aktarmak için müthiş bir sorumluluğumuz var. Aldığımız gibi değil daha iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak gerekiyor" dedi.. 
 
  "7 ülkenin büyükelçisi burada çöp topladı" 
  ATSO Başkanı Davut Çetin bu etkinliğin sahilleri kirlenmesine dikkat çekmek adına yapıldığının altını çizerek, "İlk etkinliğimiz kültür sanat merkezimimzde öğrencilerimize buğday filmini göstermekle başladı. O da iklimin değişikliğine dikkat çekmek içindi. Son etkinlikte ise Antalya plajında çöp toplamayla bitiyoruz. Aynı zamanda 7 ülkenin büyükelçisi burada çöp topladı. Bu tüm dünyaya mesaj olarak gösterilecek bir etkinlik. Bizim Avrupa Birliği delegasyonlarıyla etkinlikleri 20 yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. 
 
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İHA
                                         
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