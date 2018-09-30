55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Onur Ödülleri sahiplerini buldu

55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Onur Ödülleri sahiplerini buldu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 29.09.2018 23:10
0
Isparta Düğün Salonları
  - 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Onur Ödülleri sahiplerini buldu   
  - Bakan Ersoy’dan sinema kanunu açıklaması   
  - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:   
  - “Çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var”   
  - “Ülkemizi film çekim merkezi haline çevirecek yeni sinema kanunu ivedilikle Meclis’e sunacağız”   
  - Antalya Festivali’nde kırmızı halıda sanatçı yağmuru ve şıklık yarışı yaşandı  
  
 - 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendireceklerini belirterek “Ancak çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var. Ülkemizi film çekim merkezi haline çevirecek yeni sinema kanunu ivedilikle Meclise sunacağız.  En geç bir ay içerisinde Meclise sunmak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz"  dedi. Festivalde Onur Ödülleri ve ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ sahiplerini buldu.   
 
  Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali açılış töreni, yerli ve yabancı sanatçıların kırmızı halıda geçişiyle başladı. Kırmızı halıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşleriyle yürüdü. Yönetmen Ferzan Özpetek, sanatçılardan Fadik Sevin Atasoy, Boşnak oyuncu Alma Terziç, Şahnaz Çakıralp, Mehmet Ali Erbil, ressam Ahmet Güneştekin, Fransız oyuncu Vincent Cassel, jüri üyesi Tuba Ünsal kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi. 
 
  Kırmızı halıda adeta sanatçı yağmuru ve şıklık yarışı yaşandı. Festivalin açılış töreninde sunuculuğu ise Cem Öğretir ve Nihan Günay yaptı. 
 
Bakan Ersoy: “İvedilikle Meclise sunacağız” 
  Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güzel gecede turizmin başkenti Antalya’da Antalya Film Festivali’nde sanatseverlerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, ”Türkiye’nin markası Antalya Film Festivali bu yıl da zengin içeriği Türk sinemasına ülkemizin kültür ve sanatına büyük katkı sağlayacak. Türk sineması son zamanlarda baş döndürücü gelişmeler göstermiş, film üretiminde ve seyirci sayılarında büyük artışlar yaşanmıştır. 2002 yılında 9 olan yerli film sayısı, geçtiğimiz sene 148’e ulaşmıştır. Sektöre katkısı çok büyük. İlk yıllarda 2 milyon seyirci varken, şimdi 40 milyon seyircisi var. Ülkemiz yüzde 56’lık yerli film izlenme oranında Avrupa’da ilk sırada, diğer taraftan filmlerimizin dünyanın en önemli festivallerinden ödüllerle dönmesi de Türk Sineması’nın dünyada tanındığının açık göstergesi. Ancak çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var. O açıdan müjde vermek istiyorum. Yeni yasama döneminde mevcut mekanizmayı çeşitlendirecek, ülkemizi film çekim merkezi haline çevirecek yeni sinema kanunu ivedilikle Meclise sunacağız.  En geç bir ay içerisinde Meclise sunmak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 
 
  Türel: “Dünya Fatih Sultan Mehmet’i, Atatürk’ü Mevlana’yı tanıyamadı” 
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kültür ve sanatın şehirlerin ruhu olduğunu ifade ederek, Antalya Film Festivali’nin kentin ruhu haline geldiğine dikkat çekti. Sinemacıları 55 yıldır kucaklayan Antalyalılara teşekkür eden Türel konuşmasına şöyle devam etti: 
 
  “Elimizdeki akıllı telefonlarla tüm dünya artık çok yakın. Sanal alemin saydam duvarları görüntüde yaklaştırıyor, gerçekte uzaklaştırıyor. Ötekileştirme insanları ayıran duvarları her gün biraz daha kalınlaşıyor. Sanat, bu örtüyü kaldıran en büyük iletişim aracıdır. Farklı coğrafyadan yönetmenlerin asıl amacı insana dokunmaktır. Önemli bir hedefimiz Antalya’yı sinema endüstrisi yapmaktır. Günümüzde evrensel olmayan sanat olamaz. Antalya gibi dünya şehrinin festivali de evrensel boyutta olacaktır. Türkiye’nin halen dünyaya sinemayla anlatması gereken büyük hikayeler var. Biz bazı filmleri yapamadık. Dünya Fatih Sultan Mehmet’i, Atatürk’ü Mevlana’yı tanıyamadı. Oysa bu filmleri yapmak insanlık tarihine borcumuzdur. Gelecek yıllardan itibaren Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri ile festivalimizi güçlendireceğiz. Geleneklerimizi koruyarak geleceğe ilerliyoruz" 
  Mehmet Ali Erbil ise festivale ilk kez katıldığını, ödül almaya geldiğini değil selam vermek için geldiğini söyledi. 
 
  Fadik Sevin Atasoy ise, “Ödülümü buradan aldım 2 defa jüri üyesi oldum. Uluslararasını sundum, ulusalı sundum. Burası benim ana ocağım gibi, Antalya’da öyle. Yarışan filmler kadar heyecanlıyım” dedi. 
 
  Yönetmen Özpetek: “Bu festivale 21 yıl önce katılmıştım” 
  ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ yönetmen Ferzan Özpetek’e  Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi tarafından verildi. Özpetek, bu akşam 3 ödül almış gibi hissettiğini ifade ederek, “Benim için çift ödül oldu, çünkü bu akşam Farhadi ile tanıştım. Benim için çok önemli bir yönetmen. Festivale 21 yıl önce 'Hamam' filmi ile katılmıştım. O zaman sadece Türk filmleri vardı.  İlk katıldığım festivaldi. O yıl en iyi yönetmen ve film ödülünü almıştım. Kariyerim burada başladı yani. 2’nci Altın Portakalım oldu, 21 yıl sonra” şeklinde konuştu. 
 
  Onur Ödülleri sahiplerini buldu 
  55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde onur ödülleri sahiplerini buldu. İlk Onur ödülü Vincent Cassel’e Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından verildi. Ünlü Yönetmen Bela Tarr’a Onur Ödülü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından takdim edildi. Yönetmen Ömer Vargı’ya Onur Ödülü hem festivalin jüri üyesi hem de oyuncu Tuba Ünsal tarafından verildi. 
  Festivalin açılış filmi ise Everbody Knows olarak izlenime sunuldu. 
 
AW504266_01AW504266_02AW504266_03AW504266_04AW504266_05AW504266_06AW504266_07AW504266_08AW504266_09AW504266_10AW504266_11AW504266_12AW504266_13AW504266_14AW504266_15AW504266_16AW504266_17AW504266_18AW504266_19AW504266_20AW504266_21AW504266_22AW504266_23AW504266_24AW504266_25AW504266_26AW504266_27AW504266_28


İHA                           
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM RÜZGARI DEVAM EDİYOR
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var
ISPARTA HAFTA SONU BALIKLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Konut borcu olanlar dikkat! Bakan'dan kritik açıklama
Isparta'daki KYK Öğrencilerine Müjde! 1 TL
Milyonları ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor
Küçük esnafa büyük kolaylık
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası
Isparta Emniyeti'nden okul çevrelerinde denetim
Isparta'da şüpheli valiz polisi alarma geçirdi...
Trafik polisi, halk otobüsü şoförlerine eğitim verecek
Huzurevi çalışanı ölü bulundu
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Ortaokulda veliler için kaynaşma ve tanışma etkinliği ORTAOKULDA VELİLER İÇİN KAYNAŞMA VE TANIŞMA ETKİNLİĞİ
Çünür Yeni Şehrin son safhalarına gelindi ÇÜNÜR YENİ ŞEHRİN SON SAFHALARINA GELİNDİ
SDÜ 3.Bilim Şenliği başlıyor
Jandarma’dan “Bu yolda hep birlikteyiz” projesi JANDARMA’DAN “BU YOLDA HEP BİRLİKTEYİZ” PROJESİ
ŞEHİR HASTANESİNE 2 KÜTÜPHANE AÇILDI
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!
Bunu yapan memur yüksek maaş alacak!
Amatör takım taraftarına profesyonel maç daveti
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI
Isparta Tanıtım Filmi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 201823 Eylül 2018
Isparta’da gaspçı katil dehşeti Isparta’da gaspçı katil dehşeti 26 Eylül 2018
Huzurevi çalışanı ölü bulundu Huzurevi çalışanı ölü bulundu 28 Eylül 2018
Memura 3 zamMemura 3 zam24 Eylül 2018
SGK'dan binlerce vatandaşa müjdeSGK'dan binlerce vatandaşa müjde26 Eylül 2018
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 27 Eylül 2018
Isparta Tanıtım Filmi Isparta Tanıtım Filmi 27 Eylül 2018
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığıDevletten gençlere 75 TL cep harçlığı26 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 26 Eylül 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi 23 Eylül 2018
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!25 Eylül 2018
Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu 27 Eylül 2018
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazasıIsparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası29 Eylül 2018
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edinKasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin25 Eylül 2018
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkatTüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkat25 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARIISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI27 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!26 Eylül 2018
En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecekEn düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek27 Eylül 2018
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı 28 Eylül 2018