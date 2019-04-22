Adana merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheli, adliyeye götürüldü

Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 zanlı, adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana, İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında aranan 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 43'e yükseldi.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2'si kadın, 2'si 18 yaşından küçük 43 zanlı, daha sonra Adana Adli Tıp Birimine getirildi.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Ekiplerin firari 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.



Adana merkezli İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'da 55 adrese 600 polisin katılımıyla 19 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.



ADANA (AA) -