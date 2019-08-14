



ANKARA (AA) - Voleybolda Gloria Kupası heyecanı yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde 15-17 Ağustos tarihlerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra, Hırvatistan, Sırbistan ve İtalya mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan takımların yer aldığı özel turnuvada Türkiye, ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Organizasyonda maç programı şöyle:

Yarın:

16.30 Türkiye - Hırvatistan

19.00 Sırbistan - İtalya







16 Ağustos Cuma:

16.30 Hırvatistan - Sırbistan

19.00 Türkiye - İtalya





17 Ağustos Cumartesi:

14.30 Türkiye - Sırbistan

17.00 İtalya - Hırvatistan