ANKARA (AA) - Voleybolda Gloria Kupası heyecanı yarın Antalya'da başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde 15-17 Ağustos tarihlerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra, Hırvatistan, Sırbistan ve İtalya mücadele edecek.
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan takımların yer aldığı özel turnuvada Türkiye, ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.
Organizasyonda maç programı şöyle:
Yarın:
16.30 Türkiye - Hırvatistan
19.00 Sırbistan - İtalya
16 Ağustos Cuma:
16.30 Hırvatistan - Sırbistan
19.00 Türkiye - İtalya
17 Ağustos Cumartesi:
14.30 Türkiye - Sırbistan
17.00 İtalya - Hırvatistan