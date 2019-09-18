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UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, yarın sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları, yarın başlayacak.

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda sahaya çıkacak.

Beşiktaş, K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla Narodny Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.

Avrupa'da 217. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de ise 115. kez mücadele edecek. Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Trabzonspor, İspanya deplasmanında

Trabzonspor, C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak.

Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 130. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 82. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Roma karşısında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'da Roma ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 21. sınavını verecek turuncu-lacivertli ekip, daha önce 20 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Medipol Başakşehir, diğer maçlarda ise 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

İlk hafta programı

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg)

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya)

19.55 Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç)

19.55 Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya)

19.55 Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye)

19.55 LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç)

19.55 PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.55 Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya)

19.55 Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya)

19.55 Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz)

19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda)

22.00 Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre)

22.00 Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna)

22.00 Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa)

22.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya)

22.00 Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

22.00 Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş (Türkiye)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan)

22.00 Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 12 grubunda, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

"Kupa 2"de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak.

Gruplar

A Grubu: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre)

C Grubu: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye)

D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya)

E Grubu: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), Cluj (Romanya)

F Grubu: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz)

G Grubu: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya)

H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)

I Grubu: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna)

J Grubu: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya)

K Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya)

L Grubu: Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), AZ Alkmaar (Hollanda)

Maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 19 Eylül

Grup 2. maçları: 3 Ekim

Grup 3. maçları: 24 Ekim

Grup 4. maçları: 6-7 Kasım

Grup 5. maçları: 27 Kasım

Grup 6. maçları: 12 Aralık

Son 32 turu ilk maçları: 20 Şubat 2020

Son 32 turu rövanş maçları: 27 Şubat 2020

Son 16 turu ilk maçları: 12 Mart 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 19 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 9 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 16 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 7 Mayıs 2020

Final maçı: 27 Mayıs 2020

Muhabir: Erkan Tiryaki,Mutlu Demirtaştan


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