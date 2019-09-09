Türkiye voleybolda Avrupa ikincisi

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Türkiye voleybolda Avrupa ikincisi
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Isparta Düğün Salonları
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ANKARA - Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ikinci kez final oynayan Türkiye, bu sonuçla yine gümüş madalyada kaldı.

Karşılaşmanın ilk setine Sırbistan başlarken, ilk bölümü konuk ekip 3-2 önde geçti. İlk sette özellikle savunmada hata yapan milliler karşısında Sırbistan farkı açarak skorda 6-3'lük üstünlüğü yakaladı. Rakibin ataklarına file önündeki bloklarla karşı koyamayan Türkiye, Eda Erdem Dündar'ın performansı ve konuk takımın hataları sonrasında 9-9 eşitliği sağladı. Kübra Akman'ın smacıyla Türkiye maçta ilk kez 15-14'lük skorla öne geçmeyi başardı. Hücumda istediği performansı yakalayan milliler farkı açtı: 14-19. Hande Baladın, Meryem Boz ve Eda Erdem Dündar'ın müthiş performansları sonrasında ay-yıldızlılar ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Milli takım ikinci sete kötü başlarken Sırbistan 6-2'lik skorla üstünlüğü eline geçirdi. Bu bölümde rakibi karşısında etkili olamayan ay-yıldızlılar özellikle Mihajlovic'in sayılarına engel olamadı ve skor 11-5 oldu. File önünde Hande Baladın ve Meryem Boz ile maça tutunmaya çalışan Türkiye bir türlü aradaki farkı azaltamadı (15-9). Bu sette bir türlü maça konsantrasyon sağlayamayan milliler Sırbistan karşısında özellikle savunmada büyük hatalar yapınca skor 22-16'ya geldi. Sonradan oyuna giren Şeyma Ercan ve Gözde Yılmaz'ın güzel oyunu sonrasında Türkiye oyuna ortak olurken skoru da 23-21'e getirdi. Eda Erdem Dündar'ın serviste topu dışarı atması sonrasında Sırbistan set sayısını Ognjenovic ile kullandı. Bu servisin ardından Gözde Yılmaz'ın smacında da top dışarı gidince konuk takım seti 25-21 kazanarak 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü set Meryem Boz'un sayısıyla başladı. Türkiye hücumlarda tüm smaçları dışarı atınca rakip 9-4 üstünlük yakaladı. Uzun bir aradan sonra yine Meryem Boz sahneye çıktı ve Türkiye beşinci sayısını kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Zehra Güneş ilk önce smaçla, sonrasında da savunma bloğuyla takımına 2 sayı kazandırdı ve skoru 10-8'e getirdi. Türkiye'nin hücumundaki topları rakip savunmada kalınca ve arka alandan top çıkmayınca fark beşe çıkarken skor da 15-10 oldu. Sonradan oyuna giren Fatma Yıldırım'ın üst üste smaçlarıyla A Milli Takım farkı bire indirdi: (15-14) Boskovic'in smacı dışarı gidince maça 15-15 eşitlik geldi. Türkiye'nin file önündeki üçlü blokları başarılı olunca skor 19-18 Sırbistan lehine oldu. Milliler bu sette rakibine direnmeye çalışsa da bir türlü savunma ve hücumda istenilen grafiği yakalayamadı. Sırbistan seti 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti.

Türkiye ikinci kez şampiyonluk şansını kullanamadı

Dördüncü sete de kötü bir giriş yapan milliler rakibi karşısında 3-1 geriye düştü. Meryem Boz ve Zehra Güneş ile sayılar bulan Türkiye 3-3 eşitliği sağladı. 8-6 geriye düşmesine karşın oyundan kopmayan milliler 8-8'lik skorla eşitliği yakalamayı başardı. Sırbistan oyuna ağırlığını koyarak skorda tekrar 12-9 üstünlüğü ele geçirdi. Ebrar Karakurt'un üst üste smaç ve bloklarıyla Türkiye tekrar 12-12 beraberliği yakaladı. Sırbistan'ın 18-15 öne geçmesinin ardından Hande Baladın ve Zehra Güneş ile savunmada başarılı olan milli takım hücumda Meryem Boz ve serviste de Zehra Güneş ile 19-18 üstünlük yakaladı. Karşılaşmada tekrardan geriye düşen Türkiye, Zehra Güneş'in hücumdaki smacıyla 22-21 öne geçti. Rakibin son hücumunda file önünde mükemmel bir savunma yapan Eda Erdem Dündar'ın sayısıyla ay-yıldızlılar seti 25-22 kazandı ve 2-2 beraberliği sağladı.

Türkiye tie-break setine Ebrar Karakurt'un sayısıyla başladı ve 1-0 öne geçti. Son sete iyi başlayan milli takım, hücumdaki smaçları ve savunma bloklarıyla 4-2 üstünlüğü elde etti. Bir ara maçta 7-4 öne geçen ay-yıldızlılar üst üste hatalar yapınca fark bire indi: 6-7. Milli takım oyuncularının üst üste hatalar yapmasıyla Sırbistan maçta 11-9 öne geçmeyi başardı. Fatma Yıldırım'ın smacıyla tekrar 12-11 öne geçen Türkiye bu üstünlüğünü koruyamadı ve seti 15-13 kaybetti.

Bu sonuçla maçı da 3-2 kaybeden Türkiye, tarihinde ikinci kez çıktığı final maçında şampiyonluk şansını kullanamadı.

Sırbistan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zirvede yer aldı

Türkiye'den Avrupa'da 4 madalya

Türkiye, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

16 yıl sonra final maçına çıkan milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Sırbistan üst üste 2'nci kez şampiyon

Finalde Türkiye'yi yenen Sırbistan, üst üste 2'nci, toplamda ise 3. kez şampiyon oldu.

Sırbistan, Avrupa şampiyonalarındaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Kupayı kazanan Sırbistan'ın, organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyası bulunuyor.

Bakan Kasapoğlu'ndan destek

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Salonu dolduran 12 bin voleybolsever, milli takımı maçın başından sonuna kadar destekledi.

Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli voleybolculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, final mücadelesinde Sırbistan'a 3-2 yenilen milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum."

Bakan Çavuşoğlu'ndan kutlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Muhteşem bir mücadeleyle Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan gönüllerin şampiyonu Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "coşkulu desteği ve kusursuz ev sahipliği" için de Ankara'ya teşekkür etti.

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