Türkiye, spor turizminden daha fazla pay almak istiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci: - "(Spor turizmi harcamaları) Dünya turizm sektörü geçen sene yüzde 5, spor turizmi yüzde 14 büyüdü. Dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda spor turizminin

Türkiye, spor turizminden daha fazla pay almak istiyor
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA - OKTAY ÖZDEN/SERVET TÜMER - Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, dünya turizm sektörünün geçen sene yüzde 5, spor turizminin yüzde 14 büyüdüğünü belirterek, "Dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda spor turizminin ülkemizin turizm geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz." dedi.

"Türkiye Spor Turizmi Stratejisi" ve eylem planı hazırlanması misyonuyla, gelecek döneme ait yol haritası oluşturulmasının hedeflendiği Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı sektör temsilcileri, bakanlık, spor federasyonları yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Antalya'da bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen çalıştay, yoğun ilgi gördü. 11 Kasım'da başlayıp bugün sona erecek Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nda alınacak kararlar, eylem planına dönüştürülecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın zamanlamasının önemli olduğunu işaret etti.

Temmuzda 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girdiğini aktaran Temurci, ilk kez 5 yıllık kalkınma planına giren spor turizmi alanında organize edilen çalıştaydaki çalışmaların ve alınacak kararların bu yönüyle ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi.


- Başarı hikayeleri artırılacak


Türkiye'nin coğrafi konumu, kültürel ve iklimsel özellikleri bakımından spor turizmi alanındaki potansiyeline dikkati çeken Temurci, "Bu potansiyeli çok daha etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Antalya, bu konuda ciddi başarılar kazanmış durumda. Antalya'nın yakaladığı bu başarıyı diğer illere de yaymayı amaçlıyoruz. Bölgelerimizi teker teker değerlendirerek spor turizmi konusunda sunduğu imkanlardan, hizmetlerden istifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Turizmin büyük endüstri olduğunu vurgulayan Temurci, 2018 yılı sonu itibarıyla 1 milyar 4 milyon kişinin seyahat amaçlı dünyada dolaştığını, bunun karşılığında da 1,7 trilyon dolarlık bir gelirin olduğunu bildirdi.


- "Türkiye çok ciddi spor turizmi potansiyeline sahip"


Dünya Turizm Örgütünün rakamlarına göre, uluslararası turizmde seyahat harcamalarında spor turizminin, yaklaşık bütün harcamaların yüzde 10'unu teşkil ettiğini anlatan Temurci, şöyle devam etti:

"Türkiye'de elimizde şu anda çok sağlıklı veriler bulunmamakla birlikte bu rakamın çok altındayız. Bu rakamlara ulaşmak için bütün sektörler olarak seferber olmak durumundayız. Dünya turizm sektörü geçen sene yüzde 5, spor turizmi yüzde 14 büyüdü. Dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda spor turizminin ülkemizin turizm geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Türkiye'nin özellikle ekstrem sporlar özelinde çok ciddi spor turizmi potansiyeli var. Bisiklet, dağ bisikleti, rafting, dağcılık, otomobil sporları, motosiklet gibi bu spor branşlarında Türkiye'nin sunduğu imkanlar çok önemli."


- Algı ve imaj noktasındaki eksikler giderilecek


Ahmet Temurci, ülkede tesis anlamında çok fazla eksiğin olmadığını, son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "tesisleşme devrimi" gerçekleştirildiğini söyledi.

"Algı, imaj anlamında bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz." diyen Temurci, "O açıdan bu çalıştayda ortaya çıkacak en önemli sonuçlardan biri Türkiye'nin spor turizmi imkanlarının özellikle yurt dışında pazarlanması noktasında algı ve imaj noktasında eksiklerimizi giderebilirsek, spor turizmi konusunda çok daha önemli yerlere geleceğimizi ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın futbol ve golf turizminde önde gelen destinasyonlardan biri olduğunu belirten Temurci, geçen yıl 2 bine yakın spor kulübünün Antalya'da kamp yaptığını bildirdi.

Futbol ve golfün, Türkiye'deki toplam spor turizmi hacminin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu aktaran Temurci, "Futbolda Antalya, Alanya, Afyonkarahisar'da başarılan kamp ve turnuva organizasyonları gibi etkinliklerin yedi bölgemizin tamamında ve uygun tesislere, branşlara yayılarak bu başarı hikayelerinin artırılmasını hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.


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