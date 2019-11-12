



ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın ikinci günü, komisyon toplantılarıyla sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın açılışının dün yapıldığını aktardı.

Çalıştayda "spor turizmi" başlığı altında 6 komisyon oluşturulduğunu belirten Temurci, programın spor ve turizm camialarının yanı sıra bakanlıklardan, belediyelerden, spor federasyonlarından, bilim insanlarından, sivil toplum kuruluşları gibi değişik alanlardan 150'den fazla katılımcıyı Antalya'da buluşturduğunu ifade etti.

Temurci, komisyonların dün itibarıyla başlayan çalışmalarının bugün de süreceğini dile getirdi.

"Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'na çok yoğun bir katılım var. Burada ciddi heyecan ve enerji mevcut. Yol haritamızı oluştururken katılımcılarımızın değerli görüşlerinden istifade edeceğiz." diyen Temurci, programın kapanışının yarın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacağını kaydetti.

Temurci, katılımcılara çalıştaya katkılarından dolayı teşekkür etti.