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TÜBAD turnuvalarının tanıtım toplantısı yapıldı

TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz: "Turnuvaları, Doğan Hakyemez ve Mehmet Baturalp'in isimlerini yaşatmak için yapıyoruz" - TÜBAD Başkan Yardımcısı Murat Özyer: "Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. 2017'de bin 375 üyemiz vardı, şu an ise 2 bin 375 kişiyiz. Bayrağı y

TÜBAD turnuvalarının tanıtım toplantısı yapıldı
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenecek 13. Mehmet Baturalp Turnuvası ve 2. Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz, TÜBAD Başkan Yardımcısı Murat Özyer, DİYAÇEV (Diyabetli Çocuklar Vakfı) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ile diyabetli sporcular Boran Yavuz ve Ela Karagöz katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Çetin Yılmaz, Doğan Hakyemez ve Mehmet Baturalp'in TÜBAD'a önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Turnuvaları, Doğan Hakyemez ve Mehmet Baturalp'in isimlerini yaşatmak için yapıyoruz. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu da elinden geldiği kadar bize destekte bulundu. Sosyal sorumluluk projelerini de önemsiyoruz. Bu, bizim için bir değer. Bizimle böyle bir organizasyon yaptıkları için DİYAÇEV'e de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Özyer ise bu sene 2 turnuva düzenleyeceklerini belirterek, "Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası'na Anadolu Efes, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka'nın genç takımları katılacak. Üst düzey bir turnuva olacak. Dörtlü Final formatında oynanacak. Mehmet Baturalp Turnuvası'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta, TEKSÜT Bandırma ve Türk Telekom takımları yer alacak. Lig usulüne göre oynanacak. Cumartesi ise çok özel bir gün olacak. Ünlülerle diyabetli sporcu arkadaşlarımız karma bir maç yapacak." diye konuştu.

TÜBAD hakkında da bilgi veren Özyer, şunları kaydetti:

"Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. 2017'de bin 375 üyemiz vardı, şu an ise 2 bin 375 kişiyiz. Bayrağı yukarıya dikmek için çok çalışıyoruz. 13 komitemiz var. 76 antrenörümüz fedakarca çalışıyor. Antrenörlerimizin yanına gidip sorunlarını dinlemeye başladık. 16 il gezdik. Aldığımız bilgilere göre de yol haritamızı belirledik. Destek olan tüm sponsorlara teşekkür ediyorum."


- Şükrü Hatun: "Farkındalık oluşturmak istiyoruz"


DİYAÇEV Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, TÜBAD ile yaptıkları iş birliği sayesinde farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Basketbol ile diyabeti yan yana getiren bir projenin içinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hatun, "Tip 1 diyabet, çocuklarda görülen ve yaşam boyu süren bir tür. Ömür boyu insülin dışarıdan veriliyor. Toplum yeteri kadar tip 1 diyabeti bilmiyor. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu aktivite çok büyük katkı sağlayacak. Tip 1 diyabetliler normal bir şekilde ömürlerini sürdürebilir. Topluma bunu söylemek istiyoruz. Spor yapılmasına engel bir şey yok. Hatta spor, tip 1 diyabetlilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Bu büyük iş birliği için çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Tip 1 diyabetli sporculardan Boran Yavuz, sporu bir yaşam biçimi haline getirdiğini vurgulayarak, "Hayatımda bir değişiklik yok. Diyabetle sporu bağdaştırıyorum. Her şey güzel gidiyor. Hiçbir zorlukla karşılaşmıyorum. Bu turnuva, güzel bir farkındalık olacak. Tüm diyabetli çocukların motive olmasını sağlayacak." diye konuştu.

Ela Karagöz ise tip 1 diyabetli olmanın spor yapmaya bir engel teşkil etmediğini belirterek, "Dört yıldır diyabetliyim. Basketbolu hiç bırakmadım. Ünlülerle yapacağımız maç çok güzel ve eğlenceli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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