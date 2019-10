.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯ Trabzonspor - Krasnodar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar karşılaştı. Bir pozisyonun ardından Krasnodar'lı futbolcu Olsson (sağda) hakeme itirazda bulundu. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında evinde oynadığı maçta Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.

İlk yarı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor-Krasnodar maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

1. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kalecide kaldı.

22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.

26. dakikada Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

Trabzonspor 49. dakikada Berg'in, 90. dakikada Vilhena'nın golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-0 Rus temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı.