Sivasspor 10 sezon sonra liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig tarihinde en son 2008-2009 sezonunda liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, 10 sezon sonra tekrar aynı başarıyı yakaladı.

Sivasspor 10 sezon sonra liderlik koltuğuna oturdu
spor 0
Isparta Düğün Salonları

SİVAS - Süper Lig'de 11. hafta sonunda 21 puan toplayan Demir Grup Sivasspor'da, 2008-2009 sezonundan sonra ligde liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğu yaşanıyor.

Süper Lig'de ilk kez 2005-2006 sezonunda mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde bazı haftaları lider kapattı. Sivas temsilcisi, söz konusu sezonu şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde averajla 4. sırada tamamladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2008-2009 sezonunun 15. haftasında da 31 puan ve averajla liderliğe yükselen Sivasspor, 16 hafta liderlik koltuğunda kalmış, daha sonra koltuğunu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

10 yıl sonra gelen liderlik

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu sezon başında göreve getirilmesiyle ligde iyi bir hava yakalayan Sivas temsilcisi, geride kalan 11 haftalık periyotta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 21 puan toplamayı başararak liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Kadrosunda en çok yerli oyuncu bulunduran kırmızı-beyazlılar, Çalımbay'ın bu sezon en çok forma şansı verdiği Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle yükselişe geçti.

Üst üste iki sezon ilk yarıları lider tamamlamıştı

Şampiyonluğu kovaladığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ilk yarıları lider tamamlayan Sivasspor'un bu sezonki başarısı da taraftarlarını heyecanlandırdı.

Kentte terzilik yapan Bülent Bilal Selvili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un 2008-2009 sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını söyledi.

"Bir şampiyon daha Anadolu'dan çıksın"

Sivasspor'un hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Selvili, "10 yıl sonra aynı heyecan ile memleket bir bayram havasına girdi. Sonuna kadar Rıza hocamıza ve yönetimimize güveniyoruz. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. En kötü ihtimal Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. Bir şampiyon daha Anadolu'dan çıksın, onu destekleyelim. Yıllardır Sivasspor'u takip ediyorum ve çok heyecanlıyım. 10 yıl aradan sonra gelen liderlik bizi biraz daha şahlandırdı." diye konuştu.

Berber Hüseyin Akgül ise 10 yıl aradan sonra gelen başarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara güveninin sonsuz olduğunu aktaran Akgül, "Hedefimiz 2008-2009 ruhuyla şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu tribün sorumlusu Fatih Şeker de kırmızı-beyazlı ekibin ligi ilk 5 içerisinde tamamlayacağına inancının sonsuz olduğunu dile getirdi.

Taraftarlardan takımlarını gerek iç sahada, gerekse deplasmanda yalnız bırakmamalarını isteyen Şeker, "Şehrin ve taraftarların daha çok sahiplenmesi ve daha çok istemesi lazım. Şehri havaya sokmak için bir çalışmamız var. Bayrak kampanyası başlatacağız. Cadde ve sokaklarımızı kırmızı-beyazlı renklerle süsleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

5 sezonun en iyisi

Ligde geçen hafta sonu İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yenerek puan cetvelinde liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, 11. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

İlk 11 hafta itibarıyla 2014-2015 sezonunda 9 puan, 2015-2016'da 9 puan, 2017-2018'de 19 puan ve 2018-2019'da 11 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ise 21 puana ulaştı.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda 22 puan toplamıştı.

Sivas ekibi, 2016-2017 sezonunda ise TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

İç sahada yenilmedi

Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 6 maçlık periyotta 16 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

Sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-1, Antalyaspor'u 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yenen Sivas temsilcisi, Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalarak iç sahada 16 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar bu performansıyla iç sahada da puan cetvelinde liderlik koltuğuna oturdu.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019