Serdal Adalı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın vefat eden annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi - Cenazeye, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı