Şenol Güneş: Hem güzel bir oyun hem de gol atmayı bekliyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, "Zor bir maç olacak. Hücum etmek zorundayız. Baskılı oynamalıyız. Hem güzel bir oyun hem de gol atmayı bekliyoruz." dedi.

Şenol Güneş: Hem güzel bir oyun hem de gol atmayı bekliyoruz
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Isparta Düğün Salonları

KİŞİNEV - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında yarın Moldova'ya konuk olacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, iyi bir oyun sergilemek istediklerini belirterek, "Grupta hedefe ulaşabilmek için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız var. Bunu da yarın sahada göstereceğiz." dedi.

Müsabakanın oynanacağı Zimbru Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, Moldova'nın iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Yarın zor bir maç olacak. Andorra maçına göre farklı bir oyun yapısı olabilir. Ancak hücum etmek zorundayız. Baskılı oynamalıyız. Andorra maçında da bunların hepsini denedik ama gol geç geldi. Yarın hem güzel bir oyun hem de gol atmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Moldova'nın fizik kapasitesi yüksek bir takım olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "İyi bir savunma anlayışları var. Kontratağa iyi çıkıyorlar. Rakibin gücünü biliyoruz. Ancak 3 puana ihtiyacı olan takım biziz. Grupta hedefe ulaşabilmek için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız var. Bunu da yarın sahada göstereceğiz." diye konuştu.

Milli futbolcuların son durumuyla ilgili de bilgi veren Şenol Güneş, "Çok büyük sıkıntımız yok. Emre Belözoğlu'nun belinde hafif bir spazmı var ancak ciddi değil. Maç oynamayı engelleyen bir durum yok. Ozan ve Dorukhan'da da sıkıntı yok. Yusuf'un da kaşında dikiş var ama bu oynamasına engel değil. Kimleri oynatacağımıza yarın karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularda rehavet yok, iştah var"

Şenol Güneş, genel tabloya bakıldığında A Milli Takım'ın iyi yolda olduğunu kaydetti.

Gelişmekte olan bir ekip oluşturduklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel ortalamaya baktığımızda olumsuz bir durum yok. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takım, oynayarak ve gelişerek iyi bir kadro haline dönüşmeye çalışıyor. Bizimle olmayan birçok düşündüğümüz oyuncu var. Şu an ideal 11'i tam sahaya sürmüş değiliz. Fransa maçındaki gibi her şeyi doğru yapsak konuşmaya gerek yok. Oyuncularda rehavet yok, tam tersine iştah var. Sezon yeni başladı. Performansları yeterli değil. Bunları yaşayacağız ama milli takım sahaya kazanmak için çıkar. Yarın sahada bunu düşüneceğiz."

"Kasımpaşa'nın sahası çok daha güzel"

Şenol Güneş, Andorra ile oynanan son milli maça ev sahipliği yapan Vodafone Park'ın zemini ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Vodafone Park, saha zemini en bozuğu görünüyor. Topun akıcılığı yok. Seken top, hızlı oyuna engel oluyor. Ama bunlar mazeret değil. Andorra maçını yine de farklı kazanmalıydık. Şu anda o zeminde oynamam. Kasımpaşa'nın sahası çok daha güzel. Sizinle konuşunca korkuyorum. Yarın benim ağzımdan 'Beşiktaş'ın sahası çok kötüydü' yazacaksınız. Sonra benim için 'sahalara, hocalara karıştı' diyorsunuz."

Şenol Güneş, bir basın mensubunun "neden moralsiz olduğu" yönündeki sorusuna karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl görüyorsanız saygı duyarım. Müsabakaya hazırlanıyoruz. Zaman çok dar. Andorra maçı gece bitti. Sabah tekrar oyuncuları bu maça hazırlamak durumundayız. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Hainlik yapmak istemiyoruz. Her şey göründüğü gibi. Ama yorulduğumuz bir gerçek. Yorulacağız. Yorgunluğumuz sizde sıkıntı olarak görülecekse diyecek bir şey yok. Grupta hedefi olan Fransa ve İzlanda ile ortak gidiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yok. Takıma güveniyoruz. Görünenin dışında bir olay yok. Ben aklımdan geçeni sizinle paylaşıyorum. Ben sizden değilim, siz benden şikayetçisiniz. Ne oldu anlamıyorum."

Mert Günok: "Mutlaka kazanmak zorundayız"

A Milli Takım'ın kalecisi Mert Günok ise Moldova karşısında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti.

Andorra maçında birçok pozisyona girmelerine rağmen 3 puana son dakikalarda gelen golle ulaştıklarının hatırlatan Mert, "Gücümüzün farkındayız. Moldova'ya saygı duyuyoruz. Yarın galibiyet için sahada olacağız. Öz güvenimiz yerinde. Üç puanı alıp ülkemize döneceğiz." dedi.

Taraftarların desteğini her maç öncesinde hissettiklerini vurgulayan 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

"İlk maçtan itibaren halkımızın arkamızda olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu. Bu desteği hissetmek, uzun süre sonra böyle bir birliktelik yakalamak bizim için itici bir güç oluyor. Güzel bir jenerasyon var. Rekabet milli takıma da olumlu bir şekilde yansıyor. Formayı kaptırmamak için elimden geleni yapıyorum."

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasında yarın Moldova ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de karşılaşmanın oynanacağı Zimbru Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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