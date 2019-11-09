Satrançta '1 milyon lisanslı sporcu' hedefi

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay "2020 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 1 milyonu aşacaktır." dedi.

Satrançta '1 milyon lisanslı sporcu' hedefi
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, branşlarında bu yıl 30 bine yakın aktif lisanslı sporcu kaydı yaptıklarını belirterek, "Bu ivme devam edecek ve 2020 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 1 milyonu aşacaktır." dedi.

Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce göreve başladıklarında en önemli hedef olarak altyapıyı güçlendirmeyi belirlediklerini söyledi.

Anaokullarından üniversitelere, eğitim hayatındaki çocukları satranç sporuyla buluşturduklarını dile getiren Tulay, "Devlet okullarında satranç sınıflarımızın sayısı 25 bini buldu. Türkiye genelinde neredeyse okulların yarısında satranç sınıfı açtık. Satrancı, 'Sokakta Satranç Var', 'Satranç Parkları' gibi projelerle de Türkiye’nin 81 iline, ilçelerine, köylerine taşıdık. Bugün 7’den 77’ye vatandaşlarımızın, ailelerimizin ve çocuklarımızın satranç sporuna ilgisi bizi ziyadesi ile memnun ediyor." diye konuştu.

Federasyon başkanlığının ikinci dönemini 2020 yılında dolduracağına dikkati çeken Tulay, şöyle devam etti:

"Yıl sonuna kadar da lisanslı sporcu sayımızı 1 milyonun üzerine çıkaracağız. 2013 yılında göreve geldiğimde 189 bin olan lisanlı satranç sporcusu sayısını bugün itibarıyla 913 bin 764 sayısına çıkarttık. Federasyonumuzun lisanslı sporcu sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazen kamuoyu toplam lisanslı sporcu sayısı ile aktif lisanslı sporcu sayısını karıştırabiliyor. Özelikle satranç sporcularının sağlık raporu alma zorunluluğu nedeniyle 900 bini aşkın lisanslı sporcu sayısının 28 bine düştüğüne dair yanılgılar oluyor. Her yıl federasyonumuzun yıllık takvimi açıklandıktan sonra, yeni lisanslı sporcuları kayıt altına almaya başlıyoruz. Bizim işlemlerimiz diğer federasyonların aksine 1 Ocak’ta değil 16 Eylül’de başlıyor. Yani 2019 yılında 1,5 ay gibi kısa bir sürede 30 bine yakın yeni aktif lisanslı sporcu kaydı yaptık. Bu ivme devam edecek ve 2020 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 1 milyonu aşacaktır."

Sağlık raporu konusu

Gülkız Tulay, sporcu ve velilerden lisans çıkarırken en çok şikayetin sağlık raporu (sağlık belgesi) alınma zorunluluğundan geldiğini ifade etti.

Federasyon olarak kendilerinin satranç sporcusunun lisans işlemleri için sağlık raporu alınmasını gerekli görmediklerini vurgulayan Tulay, "Bu konuda ilgili kurumlara görüşlerimizi bildirdik. Sporcularımızın ve velilerimizin bu talebinin ve mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz"

Gülkız Tulay, Türkiye'yi satranç sporuyla buluşturmaya, uluslararası arenada madalyalar, kupalar kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı Çorum'da, 38 ülkeden yaklaşık 400 katılımcıyla düzenlediklerini hatırlatan Tulay, "Dünya satranç camiasının yıllardır yakından takip ettiği organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin spor organizasyonlarında ve tesisleşmedeki başarısının artık dünya satranç camiası tarafından kanıksandığını belirten Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Satranç Federasyonu ve Avrupa Satranç Birliğinin çok önemli uluslararası turnuvalarına ev sahipliği yapıyoruz. Dünyadan binlerce sporcuyu Türkiye’ye getirerek, Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkılar sağlıyoruz. 2020 yılında da önemli organizasyonlar gerçekleştirmeye, tüm Türkiye’yi satranç sporu ile buluşturmaya, Avrupa ve dünyada madalyalar, kupalar kazanarak bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
Isparta Müftülüğü tarih verip duyurdu!
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı
Isparta'da Kantin ve Gıda İşletmelerinde Risk Esaslı Denetimleri
Isparta Valisi 10 Kasım Mesajı
Isparta Belediye Başkanı 10 Kasım Mesajı
EĞİRDİR’DEN MEHMETÇİK'E 26 TON EĞİRDİR ELMASI YOLA ÇIKTI
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
Gelendostlu Kadınların Projesine BAKA’dan Destek
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildiBurdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi03 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DETELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE03 Kasım 2019
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı YapıldıIsparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı05 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme​Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme04 Kasım 2019
Eğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları TamamlandıEğirdir 4. Altın Elma Optimist Yarışları Tamamlandı04 Kasım 2019
Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge ToplantısıEğitim-Bir-Sen 13. Bölge Toplantısı02 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülTerör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül05 Kasım 2019